Oppenheimer, Christopher Nolan: 'Il film non contiene alcun fotogramma in CGI, è tutto reale'

Il regista ha svelato di aver cercato la strade della massima accuratezza storica per il suo film, evitando l'utilizzo della CGI (anche per le esplosioni).

Cresce l'attesa attorno a Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan che racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, l'inventore della bomba atomica, un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare. Il regista ha svelato che per il suo film non ha fatto ricorso alla CGI tentando invece la strade della massima accuratezza storica.

Ai microfoni di Collider Nolan ha spiegato di aver ricreato la prima esplosione di prova in assoluto nel Nuovo Messico nel 1945. Il suo team ha dovuto creare una nuova tecnologia per filmare le sequenze in bianco e nero in IMAX e far corrispondere la brillantezza dell'esplosione a quella reale.

A vestire i panni del fisico Oppenehimer ci pensa Cillian Murphy, mentre Emily Blunt interpreterà la moglie Katherine "Kitty" Oppenheimer, biologa e botanica. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock.

Le prime reazioni ai test screening

Chi ha potuto vedere in anteprima ha lasciato la sala devastato e senza parole. Il film, che ha ottenuto un rating Rated R ovvero vietato ai minori, è uno dei più attesi della stagione estiva. Arriverà in America il 21 luglio, lo stesso giorno di Barbie, mentre in Italia toccherà attendere il 23 agosto.

Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.