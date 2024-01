Oppenheimer, Cillian Murphy sulla scena di sesso: 'Essenziale per la storia'

Si è già ampiamente parlato della scena di sesso contenuta in Oppenheimer, una vera e propria novità nel cinema di Christopher Nolan, ma per Cillian Murphy quella scena è fondamentale per il film.

Oppenheimer è la pellicola che ha ricevuto il maggior numero di nomination agli Oscar 2024, quindi è il principale favorito nella corsa alla vittoria come Miglior film.

Nel primo atto del film, la Jean Tatlock di Florence Pugh ha un ruolo importante. Inizia una relazione con il personaggio principale di Cillian Murphy, anche se non è pronta per una storia d'amore pubblica o un impegno serio a lungo termine. Nel corso del film, Oppenheimer finisce per sposare Kitty (Emily Blunt), ma continua ad avere una relazione con Jean.

Questo triangolo amoroso suscita il senso di colpa nei primi anni di Oppenheimer come fisico teorico in America. Tuttavia, egli inizia rapidamente a compartimentarsi mentre guida il Trinity Test a Los Alamos. Tuttavia, anche dopo la sua morte, Jean continua ad occupare un posto importante nel cuore e nella mente di Oppenheimer, che finisce per dare spazio a due scene di sesso molto pittoresche. Queste scene si distinguono per la loro rappresentazione che va dal comico al bizzarro.

Lo stesso Murphy, in una recente intervista concessa al New York Times, ha definito queste scene come "essenziali" per il film:

"È stata la sua relazione con Jean Tatlock a fargli perdere l'autorizzazione di sicurezza e, in definitiva, a costargli la carriera. Penso che fosse fondamentale sottolineare l'intimità e la vicinanza del loro rapporto".

Oppenheimer, Christopher Nolan era nervoso nel girare le sue prime scene di sesso: "Ma erano necessarie"

Agli Oscar 2024, Oppenheimer è candidato come Miglior film, regia, sceneggiatura adattata, miglior attore protagonista a Murphy, miglior attrice non protagonista a Emily Blunt, miglior attore non protagonista a Robert Downey Jr. oltre a una lunga serie di nomination nelle categorie tecniche.