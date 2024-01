Oppenheimer, Florence Pugh: 'La telecamera si è rotta mentre io e Cillian Murphy eravamo nudi'

Durante un panel di Oppenheimer con Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh e Jamie Dornan come moderatore, Pugh ha rivelato che sono sorte alcune difficoltà tecniche durante una scena di sesso tra lei e il protagonista Murphy, raccontando un imbarazzante aneddoto dal set.

Nel film Pugh interpretava infatti Jean Tatlock, l'amante del fisico statunitense Robert Oppenheimer interpretato da Murphy nella pellicola che ha trionfato ai Golden Globe 2024 e ai Critics Choice Awards.

Oppenheimer, Christopher Nolan: "Cillian Murphy mi ha ricordato il Joker di Heath Ledger"

L'aneddoto

"Nel bel mezzo della nostra scena di sesso, la telecamera si è rotta. Nessuno lo sa, ma è successo. Si è rotta quando eravamo entrambi nudi, e non era il momento ideale", ha detto l'attrice.

Pugh ha aggiunto che, essendo la scena girata in un negozio, non c'erano molte macchine da presa disponibili e che lei e Murphy hanno quindi dovuto aspettare che i tecnici riparassero quella rotta.

"Io e Cillian eravamo in questa stanza insieme. Era un set chiuso, quindi ci stavamo abbracciando quando il tecnico è entrato nella stanza per cercare di riparare la telecamera. In quel momento ho pensato: 'Bene, questo è il mio momento di imparare davvero il mestiere'", ha ricordato l'attrice.

Pugh ha poi raccontato che il regista Christopher Nolan ha spiegato che c'era un problema con l'otturatore della macchina da presa e con il modo in cui entrava la luce.

"È stato incredibile come ogni persona sul set fosse così preparata, non c'era un momento di noia. È stato tutto fantastico. Ci siamo sentiti fortunati ad essere lì ogni secondo di ogni giornata", ha detto l'attrice di Don't Worry Darling.

Oppenheimer guida le nomination sia dei BAFTA 2024 che degli Oscar di quest'anno, dove ha ottenuto ben 13 nomination.