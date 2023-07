Oppenheimer, Christopher Nolan era nervoso nel girare le sue prime scene di sesso: 'Ma erano necessarie'

Oppenheimer rappresenta una serie di svolte nella carriera di Christopher Nolan. Non solo è il film più lungo mai girato dal regista inglese e non solo è il primo a essere stato scritto in prima persona, ma è anche il suo primo biopic e il primo girato con telecamere IMAX utilizzando stock di pellicola in bianco e nero. Ma soprattutto, è il primo film di Christopher Nolan che conterrà scene di sesso. J. Robert Oppenheimer, interpretato Cillian Murphy, coltivoò una focosa relazione con la fisica Jean Tatlock (Florence Pugh) prima del suo matrimonio con Katherine "Kitty" Oppenheimer. La sua relazione con Tatlock proseguì anche dopo il matrimonio.

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

"Ogni volta che ti misuri col lavorare in aree in cui non hai mai operato prima, dovresti essere adeguatamente nervoso, adeguatamente attento, organizzato e preparato", ha dichiarato Nolan a Insider quando gli è stato chiesto come è stato filmare scene di sesso per la prima volta.

Amore, sesso e politica negli anni '40

I legami di Tatlock con il Partito Comunista Americano "hanno avuto enormi conseguenze" sulla vita di Oppenheimer, accusato di essere una spia sovietica e indagato dalla Commissione per l'Energia Atomica. Christopher Nolan ha spiegato che le scene di sesso erano necessarie per mostrare che la loro storia d'amore trascendeva la politica:

"Quando guardi la vita di Oppenheimer e guardi la sua storia, quell'aspetto della sua vita, la sua sessualità, le sue relazioni con le donne, il fascino che emanava, è una parte essenziale della sua storia. Era molto importante comprendere la loro relazione, esplorarla dall'interno per capire cosa la faceva funzionare senza essere timidi o allusivi al riguardo, ma cercando di creare un'intimità, cercare di essere lì con lui e comprendere appieno la relazione che era così importante per lui", ha detto Nolan a Insider.

Le scene di sesso del film sono uno dei motivi per cui Oppenheimer è stato vietato ai minori negli Stati Uniti, è il primo film di Nolan a ricevere tale rating da Insomnia del 2002. Oppenheimer arriverà nei cinema italiani il 23 agosto.