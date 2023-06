Oppenheimer, Christopher Nolan ha scritto la sceneggiatura in prima persona: 'Non l'avevo mai fatto prima'

Christoper Nolan ha rivelato alla rivista Empire che la preparazione di Oppenheimer lo ha spinto a cambiare il suo metodo di lavoro arrivando a scrivere la sceneggiatura in prima persona, aderendo al punto di vista del padre della bomba automica, cosa mai fatta prima. che non aveva mai fatto prima in più di due decenni di film: ha scritto una sceneggiatura in prima persona.

"C'è l'idea di comne entrare nella testa di qualcuno e vedere come sta visualizzando questa radicale reinvenzione della fisica", ha detto Nolan. "Una delle cose con cui il cinema ha lottato storicamente è la rappresentazione dell'intelligenza o del genio. Molto spesso non riesce a coinvolgere le persone".

Quando ha inviato la sceneggiatura finita di Oppenheimer al suo supervisore agli effetti visivi Andrew Jackson, Christopher Nolan gli ha sottolineato: "Dobbiamo trovare un modo per entrare nella testa di quest'uomo. Dobbiamo vedere il mondo come lo vede lui, dobbiamo vedere gli atomi che si muovono, dobbiamo vedere il modo in cui immagina le onde di energia, il mondo quantico. E poi dobbiamo vedere come questo si traduce nel Trinity test. Dobbiamo sentire il pericolo, sentire la minaccia di tutto questo in qualche modo".

Un punto di vista straordinario

Per Oppenheimer, Christopher Nolan ha ingaggiato veri scienziati come comparse per restare fedele alla storia.

"Gli ho chiesto, 'Facciamo tutte queste cose, ma senza computer grafica'", ha detto Nolan.

La maggior parte di Oppenheimer è raccontata dal punto di vista del personaggio del titolo, interpretato da Cillian Murphy, che ha guidato il Progetto Manhattan nella creazione della bomba atomica.

"In realtà ho scritto in prima persona, cosa che non avevo mai fatto prima", ha detto Nolan. "Non so se qualcuno l'abbia mai fatto prima. Ma il punto è che, con le sequenze di colori, che sono la maggior parte del film, tutto è raccontato dal punto di vista di Oppenheimer: stai letteralmente guardando attraverso i suoi occhi".

Il regista ha aggiunto di aver scritto in prima persona le descrizioni dei personaggi in sceneggiatura, i dettagli dell'ambientazione e le indicazioni sul palco, assumendo i panni di Oppenheimer:

"Strana cosa da fare, ma mi ha fatto capire come girare il film. È stato un promemoria per tutte le persone coinvolte nel progetto, 'Okay, questo è il punto di vista di ogni scena'. Volevo davvero ripercorrere questa storia con Oppenheimer, non volevo sedermi accanto a lui e giudicarlo. Sembrava un esercizio inutile. È più roba da documentario, teoria politica o storia della scienza. Questa è una storia che vivi con lui, non lo giudichi. Ti trovi di fronte a questi dilemmi etici inconciliabili insieme a lui".

Oppenheimer, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, uscirà nelle sale italiane il 23 agosto.