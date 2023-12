Oppenheimer e Barbie i film più cercati su Google del 2023, The Last of Us svetta tra le serie tv

Come da copione, gli utenti Google hanno fatto diventare topic trending nelle ricerche del 2023 i protagonisti del Barbenheimer, tra le serie tv The Last of Us, l'hit Netflix Mercoledì e il controverso The Idol.

Non ci stupiscono i risultati delle ricerche su Google del 2023. Come da previsione, i film più cercati sono Barbie e Oppenheimer mentre tra le serie ha la meglio la popolarissima The Last of Us.

The Last of Us: Bella Ramsey nell'ottavo episodio

La lista diffusa ieri da Google si basa sui dati delle ricerche top-trending negli Stati Uniti, monitorando le query che hanno avuto i picchi di traffico più elevati per un periodo prolungato quest'anno rispetto al 2022. Ecco perché Taylor Swift e Beyoncé, ad esempio, non compaiono nelle classifiche degli artisti musicali.

In TV, Netflix la fa da padrone con sette delle dieci serie tv più cercate: Ginny & Georgia, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Mercoledì, That '90s Show, Kaleidoscope, Beef e La caduta della casa degli Usher.

The Last of Us 2 potrebbe adattare i "lost levels" del videogame

Dopo Barbie e Oppenheimer, le ricerche di film più di tendenza su Google per il 2023 vedono svettare Sound of Freedom, l'inaspettato e controverso successo al botteghino di quest'estate, thriller a sfondo religioso con Jim Caviezel, e il premio Oscar Everything Everywhere All at Once.

L'attore numero 1 di tendenza cercato tra gli utenti di Google negli Stati Uniti è stato Jeremy Renner, che ha subito un incidente quasi mortale venendo investito da uno spazzaneve a gennaio.

Le liste di Google's 2023 Year in Search negli USA

Film

Barbie

Oppenhiemer

Sound of Freedom

Everything Everywhere All at Once

Guardiani della Galassia Vol. 3

Super Mario Bros. Il Film

Creed III

John Wick: Chapter 4

Five Nights at Freddy's

Cocaine Bear

Serie TV

The Last of Us

Ginny & Georgia

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Daisy Jones & The Six

Mercoledì

That '90s Show

Kaleidoscope

Beef

The Idol

La caduta della casa degli Usher

Attori

Jeremy Renner

Jamie Foxx

Danny Masterson

Matt Rife

Pedro Pascal

Jonathan Majors

Sophie Turner

Russell Brand

Ke Huy Quan

Josh Hutcherson

Morti

Matthew Perry

Tina Turner

Jerry Springer

Jimmy Buffett

Sinéad O'Connor

Ken Block

Tyre Nicholas

Lisa Marie Presley

Suzanne Somers

Bob Barker

Videogame

Hogwarts Legacy

Connections

Baldur's Gate 3

Starfield

Diablo IV

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Atomic Heart

Dead Island 2

Sons of the Forest

Mortal Kombat 1

Musicisti