The Last of Us 2 potrebbe adattare i 'lost levels' del videogame

Mentre le riprese sono state posticipate di qualche settimana per venire incontro agli impegni di Pedro Pascal, è emerso che nella narrazione di The Last of Us 2 potrebbero essere inclusi i cosiddetti "Lost Levels" dei videogame.

Questo scenario farebbe presagire le intenzioni della HBO e degli autori della serie nel loro voler proseguire con una terza stagione dello show.

Durante un'intervista con Entertainment Weekly, Neil Druckmann ha rivelato che, anche se tutto potrebbero cambiare nel corso delle riprese, "almeno un elemento di un Lost Level" è previsto per la Stagione 2 di The Last of Us. L'autore si riferisci ai "lost levels", che sono stati tagliati dal gioco The Last of Us Part II ma che verranno inclusi nella versione Remastered prevista per gennaio.

C'è già una trama per The Last of Us 3?

La loro inclusione è una sorpresa e significa che i creatori dello show stanno lavorando con Naughty Dog dietro le quinte. Questo fa ben sperare per la seconda stagione e per ciò che potrebbe venire dopo.

The Last of Us 2 ha trovato la sua Abby? Kaitlyn Dever in trattative con HBO

Questi contenuti, infatti, potrebbero contribuire a far evolvere la storia verso una terza stagione, introducendo personaggi e situazioni con nuove sottotrame. E anche se la Stagione 2 di The Last of Us si atterrà principalmente alla storia originale del secondo gioco, il fatto che includerà materiale inedito significa che la Stagione 3 potrà attingere da trame inutilizzate o addirittura da progetti per un futuro nuovo capitolo videoludico.