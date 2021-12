Operation Fortune: Ruse de Guerre, il trailer del nuovo film diretto da Guy Ritchie

Operation Fortune: Ruse de Guerre arriverà nei cinema americani il 21 gennaio e il trailer regala le prime scene dell'atteso film diretto da Guy Ritchie.

Nel video si introduce il protagonista, Orson Fortune, mostrato mentre è impegnato in una missione e alle prese con qualche incompensione con il suo team. Il tentativo di fermare un pericoloso mercante d'armi porta poi al coinvolgimento di una star del cinema, situazione che conduce a momenti esilaranti, sparatorie, scontri, fughe e adrenalinici inseguimenti in auto.

Nel film Operation Fortune: Ruse de guerre l'attore Jason Statham interpreta l'agente segreto Orson Future e il suo team mentre cercano di coinvolgere la star di Hollywood Danny Francesco, parte affidata a Josh Hartnett, per aiutarli in una missione sotto copertura.

Fortune assembla un gruppo pronto a entrare in azione, composto dai migliori agenti a disposizione, personaggi affidati ad Aubrey Plaza, Cary Elwes e Bugzy Malone. Il malvagio Greg Simmonds, personaggio affidato a Hugh Grant, sta infatti cercando di vendere delle armi mortali a chi gli offrirà la cifra più alta, mettendo così a rischio il destino del mondo.

Operation Fortune: Ruse de Guerre, Jason Statham in una foto del film

Nel cast del nuovo progetto diretto da Guy Ritchie, in arrivo nelle sale nel gennaio 2022, ci sono anche Aubrey Plaza e Cary Elwes.