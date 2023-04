Operation Fortune: dove hai già visto i membri del cast del nuovo film di Guy Ritchie

Operation Fortune, il cui titolo originale è Operation Fortune: Ruse de Guerre, è una pellicola scritta e diretta da Guy Ritchie nel cui cast figurano stelle del calibro di Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant e Josh Hartnett. Se esistesse un Monte Rushmore creato al fine di onorare gli eroi dei più grandi film di spionaggio di tutti i tempi, i fan del cinema di tutto il mondo sceglierebbero all'unanimità Matt Damon per il franchise di Jason Bourne, Tom Cruise per quello di Mission: Impossible e uno degli interpreti di James Bond: è risaputo che ognuno ha il suo preferito, principalmente in base alla generazione di appartenenza.

Operation Fortune: Ruse de Guerre, una foto del film di Guy Ritchie

Per quanto concerne la quarta testa del Monte Rushmore, da quest'anno molte persone proporranno sicuramente Statham nei panni di Orson Fortune: sebbene questa affermazione possa sembrare prematura per una pellicola uscita nel 2023, quel che è certo è che sarà molto difficile dissentire dopo aver visto l'esilarante thriller di spionaggio dell'amatissimo cineasta britannico. Il personaggio di Statham, tuttavia, è soltanto uno dei motivi per cui il film è così irresistibile e divertente; il resto del cast di Operation Fortune è a dir poco impressionante: ecco dove hai già visto gli altri interpreti presenti nel nuovo progetto di Guy Ritchie.

Jason Statham (Orson Fortune)

L'agente speciale altamente qualificato, e straordinariamente esigente, Orson Fortune è solo l'ultimo dei molti personaggi che Jason Statham ha interpretato nei film di Ritchie: è stato proprio il regista a lanciare la sua carriera di attore con l'uscita del cult apprezzato a livello mondiale intitolato Lock & Stock - pazzi scatenati nel 1998. Il duo britannico si è riunito nel 2002 con il leggendario Snatch - Lo strappo, di nuovo nel 2005 con Revolver, e infine con il thriller La furia di un uomo - Wrath of man, nel 2021.

Jason Statham protagonista del film Crank

Dopo i primi due lungometraggi, che già all'epoca hanno imposto Ritchie all'attenzione mondiale come uno dei registi emergenti più promettenti e consacrato l'attore come uno dei più interessanti nuovi talenti, Statham ha consolidato la sua carriera guadagnandosi una leggendaria reputazione nel mondo dei film d'azione, al di fuori delle sue collaborazioni con Ritchie. La star ha recitato come attore principale in svariati franchise come quello di Transporter: extreme, Expendables e nei panni di Deckard Shaw nei film di Fast and Furious.

Nel 2015 Statham ha recitato nel film Spy, interpretando il ruolo comico di Rick Ford, parodia dei personaggi duri e inarrestabili che lo hanno reso celebre in tutto il globo. La star, che riprenderà nuovamente il ruolo di Deckard in Fast X, decima pellicola della saga di Fast & Furious, è anche nota al grande pubblico per Crank, l'amato film d'azione del 2006 scritto e diretto dal duo Mark Neveldine-Brian Taylor.

Aubrey Plaza (Sarah Fidel)

Aubrey Plaza nella commedia Safety Not Guaranteed

Nei panni di Sarah Fidel, l'esperta hacker dalla lingua tagliente di Operation Fortune, abbiamo Aubrey Plaza, la cui incredibile performance sta già ricevendo il plauso della critica internazionale. L'attrice, comica e cabarettista statunitense, è principalmente nota per il ruolo di April Ludgate in Parks and Recreation e per quello di Daisy nel film Funny People del 2009 diretto da Judd Apatow.

Tuttavia Aubrey, che è anche capace di sfoggiare il suo lato più serio davanti alla telecamera, ha dimostrato di essere una talentosa attrice interpretando alla perfezione l'omicida Cat Adams in Criminal Minds. Nel 2019 ha incarnato Karen Barclay, la madre di Andy, nel film La bambola assassina, rifacimento dell'omonimo film del 1988, mentre nel 2022 è comparsa tra i protagonisti della seconda stagione della serie The White Lotus.

Hugh Grant (Greg Simmonds)

Operation Fortune: Ruse de Guerre, Hugh Grant in una foto del film

Il celeberrimo Hugh Grant, che non ha assolutamente bisogno di alcuna presentazione, interpreta il ruolo di un trafficante d'armi miliardario nel nuovo film di Ritchie: l'attore ha lavorato per la prima volta con il regista inglese nel 2015 sul set di Operazione U.N.C.L.E. Prima di allora la star era principalmente nota per le sue commedie romantiche come Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill, Love Actually - L'amore davvero e i film del franchise nato con Che pasticcio, Bridget Jones!. Tuttavia, Grant è noto anche per ruoli più impegnativi e versatili come le sue molteplici apparizioni in Cloud Atlas, la sua interpretazioni nei panni del villain di Paddington 2, quella del politico britannico Jeremy Thorpe nella miniserie A Very British Scandal, o quella in About a boy - Un ragazzo. Più recentemente, l'attore è apparso al fianco di Nicole Kidman in The Undoing - Le verità non dette della HBO e nei panni del marito di Benoit Blanc in Glass Onion - Knives Out: grazie al cameo nel film di Rian Johnson e al suo atteggiamento durante un'intervista agli Oscar di quest'anno, Hugh ha regalato al mondo intero il "momento più imbarazzante degli Academy Awards 2023".

Josh Hartnett (Danny Francesco)

Primo piano di Josh Hartnett in Slevin - Patto criminale

Nella nuova pellicola di Ritchie, la banda di Orson e Sarah si avvale dell'aiuto della star del cinema Danny Francesco, interpretato da Josh Hartnett, membro del cast di La furia di un uomo - Wrath of man, che ha fatto il suo debutto in uno dei film di Halloween più sottovalutati di sempre: Halloween 20 anni dopo. L'attore è anche apparso in un altro film horror di culto, The Faculty, per poi fare il suo ritorno al genere dirigendo il macabro film sui vampiri del 2007 intitolato 30 giorni di buio.

Oltre ai suddetti titoli, Hartnett ha recitato in molti film drammatici acclamati dalla critica come Il giardino delle vergini suicide e "O" come Otello. In Italia è conosciuto anche per pellicole di guerra basate su fatti realmente accaduti come Pearl Harbor e Black Hawk Down, e anche per aver lavorato con Bruce Willis a Sin City e allo straordinario Slevin - Patto criminale. Più recentemente, l'attore ha interpretato sé stesso in Die Hart the Movie, ha recitato nel film neo-western del 2021 intitolato Ida Red e in Oppenheimer di Christopher Nolan nei panni di Ernest Lawrence.

Cary Elwes (Nathan Jasmine)

Quello di Nathan Jasmine è uno dei due ruoli in un film di spionaggio che Cary Elwes, il co-protagonista di Aubrey Plaza in Best Sellers, incarnerà nel 2023, avendo recitato anche in Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. L'esordio cinematografico dell'attore britannico arriva con Another Country - La scelta, film del 1984 diretto dal regista inglese di origine polacca Marek Kanievska, a cui seguono La storia fantastica, Giorni di tuono, lo storico Glory, Dracula di Bram Stoker e la commedia romantica La ragazza della porta accanto.

Cary Elwes in una scena di Saw - L'enigmista

Nel 2000, Elwes ha preso parte al cast del film L'ombra del vampiro mentre nel 2004 ha recitato nell'horror-thriller Saw - L'enigmista. Sempre nel 2004 ha prestato la voce al protagonista del videogioco The Bard's Tale e l'anno seguente ha interpretato il ruolo del giovane Karol Wojtyła nel film per la televisione dedicato alla vita di Papa Giovanni Paolo II. Infine, a partire dal 2009, ha interpretato il rinomato ladro d'arte internazionale Pierre Desperaux nella serie televisiva Psych.