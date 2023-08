I 7 migliori film e serie tv di Aubrey Plaza

Candidata ai Golden Globes e agli Emmy Awards 2023 per The White Lotus 2, Aubrey Plaza ha affascinato tutti col suo sguardo corrucciato, cinico e perplesso fin da Parks and Recreation. Ecco i migliori ruoli dell'attrice sempre più emergente tra cinema e tv.

Ci sono gli interpreti che hanno un viso e un'espressione particolari ed immediatamente riconoscibili. Tra questi possiamo sicuramente annoverare Aubrey Plaza, classe 1984 nata a Washintgon, che ha dimostrato presto la propria predisposizione per la comicità facendosi notare tra cabaret e webserie. Il suo sguardo di costante disappunto e velato giudizio esprime perfettamente il suo cinismo e la sua verve, che però non mancano di celare un cuore che può rivelare grandi sorprese per le persone a cui tiene. Grazie a questo è riuscita a collezionare vari ruoli nella propria già fulgida carriera che spaziano dal dramma alla commedia ma hanno sempre una vena comica, magari amara, di fondo. Questo vale tanto sul grande quanto sul piccolo schermo, e proviamo a riassumerlo nei 7 migliori film e serie tv di Aubrey Plaza.

I film di Aubrey Plaza

Abbiamo scelto quattro film a proprio modo iconici e rappresentativi di quattro fasi della vita e della carriera di Aubrey Plaza, una delle 100 persone più influenti al mondo secondo la rivista Time nel 2023. Da un vero e proprio cult del fumetto diventato altrettanto nella comunità pop-nerd ad un romanzo di formazione teen movie estivo, al remake di un cult horror fino all'ultima fatica di un regista dell'action british.

Julie Powers in Scott Pilgrim vs The World (2010)

Aubrey Plaza è Julie Powers in Scott Pilgrim vs. the World

È incredibile come Scott Pilgrim vs. the World sia diventato un film altrettanto di culto come il fumetto da cui è tratto, grazie alla sapiente mano di Edgar Wright. Mano che ha vinto anche nel casting, e tra i tanti citiamo la Julie Powers di Aubrey Plaza, una ventiduenne conoscente del protagonista Scott (Michael Cera) che lavora in un Second Cup assieme a sua sorella minore Stacey. È costantemente irritabile e odiosa, maltrattando tutti quelli con cui si trova a parlare, compreso il suo ragazzo Stephen, il cantante e chitarrista dei Sex Bob-omb, la band di cui fa parte anche il protagonista. Ma le piace anche divertirsi tenendo party a tema nel suo loft.

Scott Pilgrim vs. the World: per il decennale una super edizione blu-ray da rompere i timpani

Brandy Klark in The To Do List - L'estate prima del college (2013)

The To Do List: Aubrey Plaza mangia un gelato sulla sedia del bagnino

Brandy Clark è l'assoluta protagonista di The To Do List, classico teen movie estivo pieno di scorrettezze mentre prova ad essere un romanzo di formazione, facendo emergere tutta la vena poco politically correct di Plaza. Brandy si diploma nel 1993 ed è pronta ad andare al college, ma ha una lista di cose da fare (quella del titolo) prima di entrare all'università e quindi nell'età adulta. Nonostante i consigli delle migliori amiche, la ragazza decide di stravolgere la suddetta lista e fare la prima esperienza sessuale perdendo la verginità. Sarà davvero un'estate in cui cambierà tutto grazie alle sue amiche e a sua sorella Amber (nientemeno che Rachel Bilson di The O.C.).

Karen Barclay in La bambola assassina (2019)

La Bambola Assassina: una scena drammatica con Aubrey Plaza

Remake del cult del 1988 di Tom Holland, questa volta diretto da Lars Klevberg, La bambola assassina (Child's Play) riprende la storia coinvolgendo nel cast Mark Hamill, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry e Tim Matheson. Ad Aubrey Plaza il compito di interpretare Karen Barclay, la madre del bambino protagonista che si ritrova ad avere a che fare con la bambola maledetta del titolo, e che nell'originale era interpretata da Catherine Hicks di Settimo Cielo, donandole coraggio e sarcasmo come autodifesa.

Sarah Fidel in Operation Fortune (2023)

Operation Fortune: una scena del film

Guy Ritchie continua ad intrattenere con i suoi action movie dal sapore squisitamente british con malviventi sopra le righe quasi caricaturali. L'ultimo della lista è Operation Fortune (in originale Operation Fortune: Ruse de Guerre) con protagonisti Jason Statham, Hugh Grant e Josh Hartnett. Accanto a loro come lead femminile c'è proprio Aubrey Plaza nei panni dell'hacker Sarah Fidel, indispensabile membro della squadra al centro della storia che riserverà non poche sorprese - come del resto tutti i personaggi di Ritchie - nel corso della pellicola.

Operation Fortune: dove hai già visto i membri del cast del nuovo film di Guy Ritchie

Le serie tv di Aubrey Plaza

Non ci sono solo progetti per il cinema nella filmografia completa di Aubrey Plaza, anzi tutto il contrario. L'attrice e cabarretista è esplosa grazie alla serialità televisiva ed è riuscita a non abbandonarla mai davvero, prima in due prodotti più di nicchia ma di altissima qualità, e infine con un ruolo talmente iconico da venire nominata sia ai Golden Globes che agli Emmy Awards.

April Ludgate in Parks and Recreation (2009 - 2015)

Aubrey Plaza è April Ludgate in Parks and Recreation

La serie e il ruolo che hanno lanciato Aubrey Plaza e hanno fatto conoscere al mondo quella sua unicità intrisa di black humour, tra espressioni e battute al vetriolo, sono sicuramente Parks and Recreation e April Ludgate, la mitica segretaria di Ron Swanson tanto apatica quanto inefficiente, come ad esempio quando gli mise ben 94 riunioni tutte fissate per il 31 marzo, per continui rimandi e per non disturbarlo, convinta che fosse un giorno inesistente sul calendario. Uno dei tanti episodi iconici che la riguardano e che col tempo la vedranno sempre più coinvolta col personaggio di Andy (Chris Pratt), con il quale formano una delle coppie più dolci e inusuali del piccolo schermo.

Parks and Recreation: Il governo della risata

Lenny Busker in Legion (2017 - 2019)

Legion: una scena con Aubrey Plaza nella seconda stagione

Tra tutte le serie tv di Aubrey Plaza questa è sicuramente la meno conosciuta ma non per questo la meno importante. Noah Hawley dopo Fargo ha voluto buttarsi in un altro adattamento impossibile, uscendone vincitore, ovvero quello di un approccio innovativo, più da thriller psicologico che action, al genere cinecomic adattando David Haller, l'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, legato indirettamente agli X-Men essendo su carta il figlio di Charles Xavier apparentemente affetto da schizofrenia ma in realtà uno degli esseri più potenti al mondo in Legion. Plaza ha l'importante compito di interpretare Lenny Busker, un'amica del protagonista con una dipendenza da alcol e droga, anche lei paziente dello stesso ospedale in cui lui è ricoverato. Dopo un brutto incidente che la vedrà coinvolta, rimarrà comunque una presenza costante nella vita di David nella sua mente (o per meglio dire labirinto mentale), come del resto tutte le persone della sua esistenza.

Sabrina Impacciatore da Non è la Rai agli Emmy 2023: il successo oltreoceano di una star italiana

Harper Spiller in The White Lotus (2022)

The White Lotus: Aubrey Plaza come Monica Vitti in una scena della stagione 2

Satira sociale di Mike White attraverso gli avventori e il personale di una catena di resort sparsa per il mondo, The White Lotus ha fatto molto parlare di sé durante la seconda stagione per l'ambientazione nella nostra Sicilia, coinvolgendo anche una parte di cast italiano. Diventata più popolare e meno di nicchia rispetto al ciclo inaugurale, The White Lotus 2 - Sicily ha visto tra gli interpreti Plaza nei panni di Harper Spiller, la giovane moglie apparentemente rigida e costantemente infastidita di Ethan, genio della tecnologia che ha venduto la propria società, in vacanza insieme al marito e alla coppia di amici Cameron e Daphne, due ricchi snob con cui Ethan vuole mantenere buoni rapporti per via del lavoro. La loro vacanza diventerà una sorta di incubo e di torbido ménage á quatre, fatto di ripicche e rivalse. Plaza è protagonista, tra le tante scene già cult, grazie al proprio sguardo apparentemente vacuo, di una sequenza che cita volutamente Monica Vitti e L'avventura (1960), il primo film della tetralogia esistenziale e dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni. Ruolo che le è valso già una nomination ai Golden Globes e agli Emmy Awards 2023.