Only Murders in the Building 6 cambia volto: arrivano star di Doctor Who, Bridgerton e Harry Potter

Only Murders in the Building 6 si prepara a una svolta importante. La celebre comedy mystery con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez lascerà infatti New York per trasferirsi a Londra, inaugurando una nuova fase della sua storia. Dopo cinque stagioni ambientate nella Grande Mela tra omicidi, indagini e podcast true crime, la serie cambia scenario e accoglie un ricco gruppo di interpreti britannici.

Il cast appena annunciato include infatti alcuni volti molto amati dal pubblico televisivo e cinematografico, pronti a portare una nuova energia al prossimo capitolo dello show.

Only Murders in the Building 6: il cast British è stellare

Steve Martin e Martin Short in Only Murders in the building

La sesta stagione di Only Murders in the Building sarà ambientata a Londra, una svolta importante per una serie che finora aveva costruito gran parte della propria identità attorno all'Arconia di NY e alla sua comunità di eccentrici sospettati. Cambiare città significa cambiare ritmo, atmosfera, immaginario. E quale modo migliore per farlo se non chiamando in causa alcuni dei nomi più riconoscibili della televisione e del cinema britannico?

Tra le new entry spiccano David Tennant e Jodie Whittaker, due interpreti amatissimi dal pubblico di Doctor Who. Accanto a loro arriveranno anche Nicola Coughlan, già volto di Bridgerton e Derry Girls, Jim Broadbent, premio Oscar e amatissimo dai fan di Harry Potter e Moulin Rouge, Richard Ayoade, Adrian Lukis e Kathryn Hunter, vista anche in The Tragedy of Macbeth e nota al grande pubblico potteriano per il ruolo di Arabella Figg.

Per ora non sono stati rivelati i personaggi che i nuovi arrivati interpreteranno, dettaglio che rende l'annuncio ancora più gustoso. Saranno alleati del trio investigativo? Nuovi sospettati? Eccentrici abitanti di un elegante palazzo londinese pronto a sostituire l'Arconia?

Il mini-evento Doctor Who dentro Only Murders in the Building

David Tennant in Doctor Who

La presenza contemporanea di David Tennant e Jodie Whittaker è già abbastanza per entusiasmare gli appassionati della serie. I due attori hanno interpretato rispettivamente il Decimo e il Tredicesimo Dottore in Doctor Who, ma le loro incarnazioni non si sono mai incontrate sullo schermo. Ecco perché l'idea di vederli nella stessa stagione, anche in ruoli completamente diversi, ha un sapore particolare.

Non si tratta, ovviamente, di un crossover ufficiale. Nessun TARDIS in arrivo tra i sospetti di Charles, Oliver e Mabel (almeno per quanto ne sappiamo). Ma per una fanbase abituata a giocare con rigenerazioni, linee temporali e incontri impossibili, la sola possibilità di vedere Tennant e Whittaker condividere qualche scena basta e avanza.

La curiosità arriva in un momento particolare per Doctor Who, con il futuro televisivo della serie che appare meno definito rispetto al passato. Proprio per questo, Only Murders in the Building potrebbe diventare, almeno simbolicamente, un curioso punto di ritrovo per due volti chiave dell'universo sci-fi britannico.

Cosa cambia per la serie

Only Murders in the Building

Il finale della quinta stagione aveva già preparato il terreno al salto londinese, suggerendo che il nuovo mistero avrebbe avuto un legame con Cinda Canning, il personaggio interpretato da Tina Fey. La serie sembra quindi pronta a spostare il proprio gioco investigativo in un contesto diverso, senza perdere quello che l'ha resa riconoscibile: il mix tra giallo, commedia e metanarrazione sul true crime.

La domanda, ora, è quanto Londra cambierà davvero Only Murders in the Building. La forza dello show è sempre stata nel contrasto tra l'ossessione contemporanea per i podcast true crime e una comicità quasi d'altri tempi, costruita sui tempi perfetti di Martin e Short e sull'energia più asciutta di Selena Gomez. Inserire tutto questo in un ambiente britannico potrebbe dare nuova linfa alla formula, evitando il rischio di ripetizione dopo tante stagioni nello stesso scenario.