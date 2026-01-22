Selena Gomez, la gaffe di Martin Short al matrimonio: "Le ho quasi danneggiato la torta nuziale"

Martin Short è stato ospite dell'ultima puntata dello show di Jimmy Kimmel e ha raccontato un aneddoto sul matrimonio dell'amica e collega Selena Gomez con Benny Blanco. La star di Only Murders in the Building era tra gli invitati insieme a Steve Martin.

Il matrimonio si è svolto in California ed era tutto perfetto e bellissimo secondo le parole di Martin Short nel talk show di Jimmy Kimmel. Tuttavia, Short è stato protagonista di un momento imbarazzante che ha rischiato di rovinare la torta nuziale.

Il cast di Only Murders in the Building al matrimonio di Selena Gomez

"Era tutto perfetto, tranne che la sera del ricevimento... era una grande, grandissima festa, immaginate un palco, una pista da ballo, dei musicisti" ha spiegato Martin Short "In fondo al tendone c'erano queste aree con posti a sedere separati, con divani e sedie".

Selena Gomez in una scena di Only Murders in the Building

L'attore ha proseguito: "Quindi, noi avevamo un gruppo (di) Only Murders in the Building (cast e troupe), eravamo circa in 12. Tutti insieme". I problemi sono nati quando Steve Martin ha voluto andarsene, come ha raccontato lo stesso attore a Jimmy Kimmel.

La gaffe di Martin Short

L'interprete di Oliver Putnam nello show ha raccontato quello che è accaduto: "C'era una torta, una torta nuziale, vicino alla nostra zona, ma era una torta nuziale piccola. Ho semplicemente dato per scontato che ci fosse una torta nuziale per ogni sezione in fondo".

A quel punto, ecco il danno di Martin Short: "Dopo qualche ora non avevano ancora tagliato la loro torta nuziale, Steve ha detto che stava per andarsene, Io ho detto: 'Steve, non puoi andartene senza un pezzo di torta nuziale!' e ho tagliato la torta da un lato, poi dall'altro, e tutte le persone del nostro gruppo hanno urlato: 'Marty!'. Era la torta nuziale. Ho cercato di sistemarla con una forchetta". A quel punto, Short si è girato verso Paul Rudd e gli ha detto: "Ce ne andiamo e basta?".

Martin Short ha rassicurato i fan con la sua proverbiale ironia: grazie all'intervento dello chef, la torta è stata sistemata e secondo l'attore in quel modo era davvero una torta hollywoodiana, a causa dei vari ritocchini subiti.