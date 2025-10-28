Only Murders in the Building 6 si farà, ma taglierà col passato: la serie dice addio all'America e a New York

La stagione 6 della serie Only Murders in the Building non sarà girata negli Stati Uniti. Hulu, annunciandone il rinnovo, ha infatti svelato che il cast e la troupe saranno impegnati a Londra, città dove sarà ambientata la nuova indagine dei tre amici detective.

L'indiscrezione sulla stagione 6

I protagonisti di Only Murders in the Building sono Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei ruoli di Charles, Oliver e Mabel. I tre vicini di casa, appassionati di true crime, si sono ritrovati alle prese con morti misteriose e crimini, in città come New York e in California.

Nella sesta stagione, come anticipato dal season finale della quinta ora disponibile in streaming, i protagonisti saranno impegnati con un nuovo caso nella città di Londra, nel Regno Unito.

Il prossimo capitolo della storia sarà composto da 10 puntate con al centro un omicidio da risolvere che, come accaduto in precedenza, metterà a dura prova gli intraprendenti e brillanti amici.

Only Murders in the Building 5

Cosa ha raccontato Only Murders in the Building 5

La quinta stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, ha mostrato le indagini sulla morte di Lester, il portiere di The Arconia. I protagonisti hanno scoperto dei legami con la mafia e il gioco d'azzardo, introducendo inoltre nuovi personaggi interpretati da Renée Zellweger, Christoph Waltz e Logan Lerman. Tra gli interpreti delle puntate c'erano anche Bobby Cannavale e Téa Leoni, oltre a Keegan Michael Key, Jermaine Fowler, Beanie Feldstein e Dianne Wiest.

Nel cast dello show ci sono poi Michael Cyril Creighton (Howard), Jackie Hoffman (Uma), Da'Vine Joy Randolph (Detective Donna Williams), Meryl Streep (Loretta), Richard Kind (Vince Fish) e Nathan Lane (Teddy Dimas).

La serie è stata co-creata a Martin in collaborazione con John Hoffman. I tre protagonisti, inoltre, sono coinvolti come produttori insieme a Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin.