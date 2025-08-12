Only Murders in the Building 5: Christoph Waltz e Renée Zellwegger nel trailer dei nuovi episodi

Il 9 settembre arriverà su Disney+ la nuova stagione della serie con Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez e il trailer regala molte anticipazioni.

La stagione 5 di Only Murders in the Building arriverà, con i primi tre episodi, dal 9 settembre su Disney+ e il trailer regala ai fan molte anticipazioni.

Nel video appaiono anche le tante guest star, che comprendono Christoph Waltz e Renée Zellwegger, che appariranno nelle puntate inedite.

Le anticipazioni su Only Murders in the Building 5

La sinossi delle puntate del quinto capitolo della serie anticipa che dopo la morte, in circostanze sospette, del loro amato portiere, Lester, i tre protagonisti cercheranno di risolvere un nuovo mistero.

Nel trailer delle puntate inedite di Only Murders in the Building si vedono Charles, Oliver e Mabel non accettare la decisione della polizia di considerare la morte di Lester come accidentale. I tre iniziano quindi a indagare su quanto accaduto e gli indizi li portano ad affrontare anche un gruppo di mafiosi, potenti miliardari, e alcuni misteriosi abitanti dell'Arconia, come Howard Morris (Michael Cyril Creighton).

La detectiva Donna Williams (Da'Vine Joy Randolph) sembra spingerli sulla pista giusta, mettendoli al tempo stesso nei guai.

Ecco il trailer che regala tanti spoiler:

Il ritorno dello show targato Disney+

La serie è stata co-creata e scritta da Steve Martin e John Hoffman, già nel team di Grace & Frankie, che sono coinvolti anche come produttori esecutivi insieme ai protagonisti Martin Short e Selena Gomez.

Il team della produzione di Only Murders in the Building è composto anche dal creatore di This Is Us, Dan Fogelman, da Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin.

Tra le guest star delle puntate inedite spazio invece a Meryl Streep, che che aveva dovuto smentire le voci di una sua storia d'amore con Short, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler.

Il nuovo poster della quinta stagione: