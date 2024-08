Only Murders in the Building, Meryl Streep ribadisce: "Io e Martin Short siamo solo amici"

Il portavoce di Meryl Streep ha nuovamente smentito le voci su una storia d'amore che sarebbe in corso tra l'attrice e la sua co-star in Only Murders in the Building, Martin Short. Le speculazioni sulla presunta liaison sono tornate in auge qualche giorno fa.

Meryl Streep e Martin Short sono comparsi insieme sul red carpet della première della nuova stagione di Only Murders in the Building, e sono stati avvistati mentre si tenevano per mano al party successivo organizzato da Paramount.

Vecchia amicizia

Le due star si sono presentate insieme all'evento, mano nella mano, come ha fatto notare un insider presente alla festa:"Sono entrati tenendosi per mano, erano di ottimo umore, ridevano. Era una scena molto dolce e carina".

Martin Short insieme a Selena Gomez e Steve Martin in una scena di Only Murders in the Building

Tuttavia, il rappresentante dell'attrice ha ribadito che i due sono 'soltanto amici'. I personaggi di Streep e Short nella serie sono innamorati e probabilmente anche questo dettaglio, unito alle apparizioni pubbliche, ha contribuito ad alimentare le voci intorno alla presunta coppia.

I primi rumor risalgono all'inizio dell'anno, così come le prime smentite:"Martin e Meryl non stanno uscendo insieme, sono solo ottimi amici, niente di più". Nel corso del tour promozionale della quarta stagione di Only Murders in the Building, Martin Short ha parlato apertamente dell'amicizia con la collega.

"Penso che sia un'amicizia sempre in crescita se lavori con qualcuno e vuoi bene a quella persona". Martin Short è stato sposato in precedenza con l'attrice Nancy Dolman dal 1980 fino alla sua morte nel 2010. La coppia ha avuto tre figli. Nell'ottobre del 2023, Meryl Streep ha confermato la separazione dall'ex marito Don Gummer avvenuta nel 2017; dal matrimonio celebratosi nel 1978, sono nati quattro figli.

Nella quarta stagione di Only Murders in the Building torneranno i volti storici della serie: Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short e anche Meryl Streep, entrata nel cast dalla terza stagione.

Gli episodi della stagione 4 di Only Murders in the Building sono disponibili su Disney+ a partire da oggi, martedì 27 agosto.