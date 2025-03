Only Murders in the Building 5: Hulu annuncia l'inizio delle riprese

Hulu, con un post condiviso sui social, ha annunciato l'inizio della produzione della stagione 5 di Only Murders in the Building.

Hulu ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della stagione 5 della serie Only Murders in the Building, serie che ha recentemente conquistato il premio SAG come Miglior Cast in una serie comedy.

Dopo una pausa di circa quattro mesi dalla fine del capitolo precedente, il cast e la troupe sono quindi tornati sul set.

L'annuncio di Only Murders in the Building 5

L'immagine condivisa online per annunciare l'inizio della produzione ritrae i tre protagonisti Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin nei ruoli di Mabel, Oliver e Charles.

Le tre star dell'apprezzato show hanno recentemente conquistato una nomination ai Golden Globe per la loro interpretazione.

Nel cast di Only Murders in the Building ci sono anche Michael Cyril Creighton, Da'Vine Joy Randolph, Jackie Hoffman, James Caverly, e Ryan Broussard.

Attualmente i produttori non hanno rivelato i dettagli della trama o gli eventuali nuovi arrivi nel cast delle puntate.

Ecco il post dell'annuncio del via alla produzione:

Dove eravamo rimasti?

La storia raccontata nella serie creata e scritta da Steve Martin e John Hoffman si era interrotta dopo il matrimonio tra Oliver e Loretta, personaggio interpretato da Meryl Streep. Negli episodi era apparsa anche Tea Leoni nel ruolo di Sofia Caccimelio, personaggio che dovrebbe tornare nella stagione 5.

Lester, portiere dell'Arconia, era inoltre morto improvvisamente, anticipando probabilmente il nuovo caso di omicidio che i protagonisti dovranno ricevere. I fan dello show, disponibile in Italia su Disney+, devono comunque rimanere in attesa per scoprire le anticipazioni riguardanti il ritorno dei loro beniamini.

Nel team della produzione ci sono anche Martin, Hoffman, Short, Gomez, Jamie Babbitt, Dan Fogelman, e Jess Rosenthal.