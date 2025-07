Only Murders in the Building 5: svelate la data di uscita e la prima foto ufficiale dei nuovi episodi

Hulu ha svelato quando debutteranno i primi tre episodi della nuova stagione di Only Murders in the Building con un divertente video condiviso online.

Only Murders in the Building tornerà con gli episodi della stagione 5, di cui è stata svelata la data di uscita: il 9 settembre arriveranno i primi tre episodi su Hulu, seguiti dall'arrivo in streaming di una puntata a cadenza settimanale.

Disney+, attualmente, non ha ancora confermato il giorno del debutto sugli schermi italiani, anche se abitualmente i fan dello show non devono attendere a lungo.

Il ritorno di Only Murders in the Building

La serie è stata co-creata e scritta da Steve Martin e John Hoffman, già nel team di Grace & Frankie, che sono coinvolti anche come produttori esecutivi insieme ai protagonisti Martin Short e Selena Gomez.

Il team della produzione di Only Murders in the Building è composto anche dal creatore di This Is Us, Dan Fogelman, da Jess Rosenthal, Ben Smith e JJ Philbin.

Ecco il simpatico video con cui i protagonisti annunciano la data di uscita della quinta stagione:

Oltre al trio di protagonisti, nel cast ci sarà anche Michael Cyril Creighton. Tra le guest star delle puntate inedite spazio invece a Meryl Streep, che che recentemente aveva dovuto smentire le voci di una sua storia d'amore con Short, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler.

La prima foto ufficiale mostra i tre protagonisti mentre cercano di non parlare, non ascoltare e non vedere qualcosa.

Only Murders in the Building 5: la prima foto dei protagonisti nelle puntate inedite

Cosa racconterà la stagione 5

La sinossi delle puntate del quinto capitolo delle (dis)avventure dei protagonisti anticipa che dopo la morte, in circostanze sospette, del loro amato portiere, Lester, i tre protagonisti Charles, Oliver, e Mabel si rifiutano di credere che si sia trattato di un incidente.

Le loro indagini li portano negli angoli oscuri di New York, e non solo, dove i tre scoprono una pericolosa rete di segreti che mettono in connessione miliardari potenti, mafiosi vecchio stile, e i misteriosi abitanti di Arconia. Il trio scopre una divisione ancora più profonda tra la città che pensavano di conoscere e quella che sta compiendo un'evoluzione intorno a loro e dove la vecchia mafia lotta per mantenere il potere mentre delle figure nuove, e ancora più pericolose, emergono.