Only Murders in the Building 5: un'altra star si unisce all'impressionante cast della nuova stagione

Si allarga il cast della quinta stagione della serie che dovrebbe tornare in streaming su Disney Plus già la prossima estate

Logan Lerman è stato ingaggiato per un ruolo ricorrente nella quinta stagione del dramedy vincitore di un Emmy, Only Murders in the Building, come ha confermato Variety.

Al momento non si conoscono i dettagli del ruolo di Lerman, ma l'attore va così ad aggiungersi alle altre gradi new entry del cast della quinta stagione già confermati: Renée Zellweger, Christoph Waltz e Keegan-Michael Key. I dettagli sulla trama della quinta stagione, attualmente in produzione, non sono ancora stati resi noti.

Lerman ha fatto il suo debutto nel ruolo del figlio adolescente di Poseidone, il dio greco del mare, in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, adattamento di Chris Columbus dell'omonimo romanzo di Rick Riordan. Tra gli altri suoi film ricordiamo Bullet Train, Shirley e End of Sentence. Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha recentemente recitato nella serie limitata di otto episodi di Hulu We Were the Lucky Ones al fianco di Joey King, e nel dramma di Prime Video Hunters con Al Pacino.

Only Murders in the Building: il cast sul set della quinta stagione

Il nuovo mistero al centro dei nuovi episodi

Nel cast della quinta stagione, poi, ci sarà anche Tea Leoni, il cui personaggio compariva proprio negli istanti conclusivi della quarta stagione della serie che rimandava al prossimo, misterioso omicidio nell'edificio dell'Arconia.

L'ultima stagione di Only Murders in the Building è andata in onda nell'estate del 2024. Oltre ai protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, il cast includeva anche Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon.

La terza stagione dello show ha ottenuto 21 nomination agli Emmy, il maggior numero di candidature per una singola stagione. Lo showrunner John Hoffman ha co-creato la serie insieme a Martin. I due sono anche produttori esecutivi insieme a Short, Gomez, Dan Fogelman e Jess Rosenthal.