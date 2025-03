Only Murders in the Building 5: Renée Zellweger tra le nuove star della serie

La celebre interprete di Bridget Jones si unisce al cast della nuova stagione della popolare serie Only Murders in the Building.

La serie di successo targata Hulu, Only Murders in the Building, continua ad arricchirsi di volti noti: per la quinta stagione, la due volte premio Oscar Renée Zellweger entra ufficialmente a far parte del cast.

Come di consueto però, i dettagli sulla trama e sui nuovi personaggi restano avvolti nel mistero.

Cosa sappiamo su Only Murders in the Building 5

Le riprese della nuova stagione, incentrata sull'omicidio di Lester, sono iniziate questa settimana a New York. Tornano nel cast i protagonisti e produttori esecutivi Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, affiancati da Michael Cyril Creighton. Tra le nuove aggiunte figurano, oltre alla Zellweger, anche Christoph Waltz e Keegan-Michael Key.

Only Murders in the Building 2: una scena della serie

La quarta stagione ha vantato il cast più stellare di sempre, con la partecipazione di Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani e Molly Shannon.

Il mese scorso, la serie ha ottenuto il suo primo SAG Award per il miglior cast in una serie comica, riconoscimento condiviso da Martin, Short, Gomez, Creighton, Levy, Galifianakis, Longoria, Kind, Nanjiani e Molly Shannon. Inoltre, Martin Short ha ricevuto il premio come miglior attore in una serie comica.

La carriera di Renée Zellweger

Renèe Zellweger alle prese con i capelli in Che pasticcio, Bridget Jones!

Renée Zellweger ha vinto l'Oscar per le sue interpretazioni in Cold Mountain e Judy. Recentemente è tornata sul grande schermo con Bridget Jones: Un amore di ragazzo, quarto e ultimo capitolo della saga, che ha superato i 120 milioni di dollari di incassi globali. Il primo film della serie, Il diario di Bridget Jones (2001), le è valso la sua prima nomination agli Oscar, oltre a candidature ai Golden Globe, ai SAG e ai BAFTA. Complessivamente, la saga ha incassato oltre 850 milioni di dollari nel mondo.

Nel 2019, l'attrice ha debuttato in televisione con il thriller What/If su Netflix, seguito nel 2022 da The Thing About Pam su NBC. Prossimamente, sarà produttrice esecutiva della serie thriller di Apple TV+, Raising Wild, con Cynthia Erivo.