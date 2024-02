Only Murders in the Buidling: Meryl Streep ritornerà negli episodi della stagione 4

Il premio Oscar Meryl Streep farà parte del cast degli episodi della quarta stagione di Only Murders in the Building.

Meryl Streep ritornerà nel cast di Only Murders in the Buidling in occasione della stagione 4.

Il progetto è stato co-creato e scritto da Steve Martin e John Hoffman e, attualmente, non sono rivelati molti dettagli riguardanti la trama delle puntate inedite.

Le nuove indagini dei protagonisti

Only Murders in the Building 3: una scena della terza stagione

In Only Murders in the Building, Meryl Streep riprenderà il ruolo di Loretta Durkin.

I protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez interpretano tre sconosciuti che vivevano nello stesso condominio e sono diventati amici dopo un omicidio su cui indagano, sfruttando la loro passione per i crimini realmente accaduti.

Nella quarta stagione Charles, Oliver e Mabel faranno una gita a Los Angeles prima di ritornare al The Arconia per cercare il killer di Sazz (Jane Lynch).

Una serie di successo

Only Murders in the Building è la comedy più vista di sempre su Hulu ed è, fin dalla sua prima stagione, sempre presente nella lista delle serie originali più viste in streaming.

La serie è sempre stata accolta con favore dalla critica e ha ottenuto numerose nomination e vittorie ai premi, tra cui le nomination agli Emmy della seconda stagione per Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series e molti altri. Tutte e tre le stagioni di Only Murders in the Building sono Certified Fresh su Rotten Tomatoes.