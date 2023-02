Lilo & Stitch: Zach Galifianakis nel cast del film live-action della Disney

Zach Galifiankais sarà uno dei protagonisti del film live-action tratto dal film animato Lilo & Stitch.

Alla regia del nuovo lungometraggio ci sarà Dean Fleischer Camp, recentemente autore di Marcell the Shell.

Il film animato del 2002 Lilo & Stitch raccontava la storia della piccola Lilo che adotta Stitch, un alieno portato in vita con l'unico scopo di distruggere tutto quello che lo circonda che è in fuga dal suo creatore e dalla Confederazione galattica, quando va con la sorella in un canile per portare a casa un nuovo amico. Le due ragazze hanno infatti perso i genitori in un incidente d'auto e la piccola Lilo fa fatica a interagire con le coetanee e superare il senso di solitudine che prova.

Lilo & Stitch una scena del film

La sceneggiatura della versione live-action è stata scritta da Chris Kekaniokalani Bright, basandosi su una precedente bozza firmata da Mike Van Waes.

La produzione per ora non ha rivelato il ruolo affidato a Zach Galifianakis.

L'attore, recentemente, è stato protagonista della serie Baskets, mentre sul grande schermo ha recitato in Parto col folle e doppiato personaggi di lungometraggi animati come Mister Link.