One-Punch man, la terza stagione verrà animata da MAPPA?

La terza stagione di One-Punch Man è ancora lontana, ma delle indiscrezioni vorrebbero che a occuparsi della sua animazione sarà uno degli studi più apprezzati, ma anche criticati del settore: MAPPA.

Se ne parlava già da un po', ma come riporta CBR, secondo dei recenti leak si sarebbe venuti a capo della spinosa questione.

Sì, perché la produzione dell'anime ispirato all'omonima opera di ONE e Yusuke Murata ha già affrontato dei "passaggi di testimone" da uno studio d'animazione all'altro, con Madhouse alla guida del progetto per la prima stagione, e J.C. Staff che si è invece occupato della seconda stagione.

La terza stagione di One-Punch Man, invece, finora non aveva ancora trovato il suo team di animatori (infatti non sappiamo quando arriverà sugli schermi), ma il noto account Twitter Shonenleaks sembra aver dato una risposta a tale domanda, seppur ovviamente ancora da confermare ed eventualmente ufficializzare.

"Leak: la terza stagione di One-Punch Man sarà animata da MAPPA" si legge nel tweet.

MAPPA, lo ricordiamo, è lo studio d'animazione incaricato di portare sugli schermi titoli come Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan e anche l'adattamento del manhwa The God of High School, e al momento ha parecchie produzioni all'attivo.

A queste si aggiungerà davvero anche One-Punch Man? Restiamo in attesa di aggiornamenti.