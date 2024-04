One-Punch Man: l'autore di Rick and Morty scriverà l'adattamento in live-action

L'adattamento in live-action del celebre manga e anime è ancora in fase di sviluppo

Tempo fa era arrivato l'annuncio dello sviluppo di un adattamento in live-action del celebre manga e anime One-Punch Man, ma da allora non si erano più avute notizie. Secondo un nuovo aggiornamento, però, pare che Dan Harmon, autore di Rick and Morty, si sia unito al progetto come sceneggiatore.

Harmon, insieme a Heather Anne Campbell, è stato chiamato a riscrivere la sceneggiatura del film. Nel 2020 era stato annunciato che Scott Rosenberg e Jeff Pinkner si sarebbero occupati della sceneggiatura. Ora sembra che la storia sia stata affidata ad Harmon e Campbell.

One-Punch Man: Seitama in azione

Se non conoscete questi autori, Harmon è uno dei volti più noti nel panorama delle commedie satiriche, da Community ad Harmontown, lo scrittore-produttore ha fatto di tutto. Naturalmente, i fan conoscono Harmon soprattutto per il suo lavoro su Rick and Morty. Ha co-creato il mega successo di Adult Swim nel 2014 insieme a Justin Roiland. Attualmente, Rick and Morty è una delle serie animate più apprezzate della televisione e la sua ottava stagione è in arrivo.

Per quanto riguarda Campbell, la sceneggiatrice lavora nel settore dell'intrattenimento da decenni. Da Whose Line Is It Anyway a The Eric Andre Show, Campbell non è nuova alla commedia. Ha anche lavorato a stretto contatto con Harmon, dopo il suo arrivo in Rick and Morty nella sesta stagione.

Cosa sappiamo del film di One-Punch Man?

Finora la Sony ha rilasciato poche informazioni su One-Punch Man. Justin Lin dovrebbe occuparsi della regia, con l'adattamento live-action che ha già generato grandi aspettative.

One-Punch Man racconta la stotia di Saitama, un supereroe che può sconfiggere ogni avversario con un singolo pugno e che va alla ricerca di un rivale alla sua altezza dopo essersi annoiato della mancanza di sfide nella sua lotta contro il male.

One-Punch Man: svelato il trailer dell'attesissima Stagione 3 dell'anime

L'opera ha debuttato nel 2009 in versione webcomic, diventando virale e venendo poi pubblicata da Shueisha con le illustrazioni di Yusuke Murata. Il manga ha venduto oltre 30 milioni di copie, venendo tradotta in inglese da VIZ Media nel 2015. Successivamente è stata realizzata una serie animata di cui è in arrivo la nuova stagione.