One-Punch Man: svelato il trailer dell'attesissima Stagione 3 dell'anime

J.C. Staff tornerà alla guida dell'anime in questa terza stagione

Il trailer ufficiale della Stagione 3 di One-Punch Man è stato pubblicato su YouTube e ha rivelato che J.C. Staff, che ha animato la seconda stagione, è tornato come animatore principale anche di questa terza.

Il trailer è incentrato su Garou, il "mostro umano" che è stato preso dall'Associazione dei Mostri e che finalmente risveglia le sue vere capacità. I fan possono dare un'occhiata al trailer della Stagione 3 di One-Punch Man con i sottotitoli in inglese, intitolato "Supreme Power VS Ultimate Fear".

One-Punch Man 3, la sinossi

"Saitama è un eroe che è diventato tale solo per divertimento. Dopo tre anni di "allenamento speciale", è diventato così forte da essere praticamente invincibile. Anzi, è troppo forte: persino i suoi avversari più forti vengono eliminati con un solo pugno. Insieme a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge le sue funzioni ufficiali di eroe come membro dell'Associazione degli Eroi.

Un giorno, dei mostri che affermano di appartenere all'Associazione dei Mostri appaiono all'improvviso e prendono in ostaggio il figlio di un dirigente dell'Associazione degli Eroi. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano un'incursione nel nascondiglio dell'Associazione dei Mostri per salvare l'ostaggio. Nel frattempo, Garou, un "mostro umano" che era stato preso dall'Associazione dei Mostri durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nel nascondiglio dell'Associazione dei Mostri".

Tomohiro Suzuki e Makoto Miyazaki, responsabili rispettivamente della sceneggiatura e delle musiche, tornano per la terza stagione. Avendo animato la seconda stagione (accolta in maniera molto tiepida), il coinvolgimento di J.C. Staff non farà del tutto piacere ai fan.

One-Punch man, la terza stagione verrà animata da MAPPA?

Inoltre, per lo sconcerto di alcuni, l'autore del manga One-Punch Man Yusuke Murata ha aggiunto di non essere coinvolto nei nuovi episodi. Il trailer non fornisce alcuna data o finestra di uscita.