One Punch Man: Sony annuncia il film live-action tratto dal manga

Il manga One Punch Man sarà adattato per il grande schermo: Sony ha annunciato il nuovo progetto in fase di sviluppo.

One Punch Man, il popolare manga, diventerà un film prodotto da Sony Pictures che ha annunciato il progetto in fase di sviluppo. La produzione del progetto sarà curata da Avi Arad e Ari Arad della casa di produzione Arad Productions.

La sceneggiatura del film live-action tratto da One Punch Man sarà scritta da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. Al centro della trama ci sarà Saitama, un supereroe che può sconfiggere ogni avversario con un singolo pugno ma va alla ricerca di qualcuno in grado di tenergli testa dopo essersi stancato della mancanza di stimoli in occasione della sua lotta contro il male.

Il manga è stato ideato nel 2009 dall'artista giapponese ONE come web comic ed è diventato in breve tempo virale. Nel 2012 è stato quindi pubblicato da Young Jump Next con le illustrazioni di Yusuke Murata, vendendo poi oltre 30 milioni di copie.

La Sony Pictures sembra intenzionata a dare vita a un nuovo franchise basato sul marchio che ha già dato vita a un videogioco e a una serie animata.