ONE PIECE, un teaser trailer annuncia il Gear 5: svelate anche le nuove opening e ending dell'anime

Dal ONE PIECE DAY 2023 ci arriva un primo sguardo ufficiale al Gear 5 in versione animata grazie a un entusiasmante tear, e sono state anche annunciate le nuove opening e ending dell'anime.

Non prendete appuntamenti per agosto che non siano a tema ONE PIECE! Non solo il prossimo sarà il mese dell'atteso debutto del live-action Netflix di ONE PIECE, ma vedremo finalmente anche la versione animata del Gear 5, e l'anime sarà accompagnato da nuove opening e ending annunciate proprio durante il ONE PIECE DAY 2023. Guardiamo insieme il teaser dei nuovi episodi.

Il momento più atteso

Fin da quei fatidici capitoli lo scorso anno (1042-1045), i fan di ONE PIECE non vedevano l'ora di scoprire come sarebbe stata in versione animata l'ultima e più incredibile trasformazione di Luffy, il Gear 5.

Ora, finalmente possiamo dirlo: sta arrivando. Luffy ci mostrerà ancora una volta di che pasta è fatto nell'episodio 1071, che adatterà il capitolo 1044 del manga, e andrà in onda il 6 agosto.

Nuova musica per ONE PIECE

Questo vuol dire che i prossimi episodi dell'anime di ONE PIECE saranno davvero imperdibili, e se siete degli amanti delle opening e delle ending, avrete "doppio regalo", dato che è stato annunciato anche un nuovo brano per la serie, assieme a chi ne canterà, invece, la sigla d'apertura.

"Raise" delle Chilli Beans sarà infatti la prima ending dell'anime di ONE PIECE dal 2006, come riportano anche gli account ufficiali.

L'anime dovrebbe avere anche una nuova opening, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni al riguardo, se non che sarà a opera dei Sekai No Owari.

Insomma, quello che ci attende sarà un mese davvero grandioso per ONE PIECE, e noi non vediamo l'ora... E voi?