One Piece: su Amazon una splendida figure Banpresto di Sanji è scesa di prezzo

Uno dei tratti più affascinanti, curiosi e interessanti del mondo di One Piece risiede nell'indimenticabile caratterizzazione, estetica e caratteriale, dei suoi protagonisti, sia principali che secondari. L'intero peso della narrazione, all'interno del mondo costruito da Eiichiro Oda, si sorregge non soltanto sulla missione personale di Monkey D. Luffy, ma anche su quella dei compagni che hanno scelto di andare con lui affrontando le varie minacce lungo il cammino pur di vedere realizzati i propri sogni. Fra questi troviamo Sanji, la sua storia, e uno scopo che da sempre anima le sue scelte fino ad oggi, lo hanno reso un tassello irrinunciabile di questa storia, alimentando un amore e rispetto continuativi negli anni.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare una splendida figure Banpresto di Sanji in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile recuperarla a 34,90€, con uno sconto del 22% sul prezzo consigliato (44,90€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione aggiuntiva sul prodotto da collezione in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Una figure di One Piece splendida

In base alle immagini fornite su Amazon possiamo cominciare a farci un'idea nei confronti di questa figure Banpresto di Sanji, dal mondo di One Piece. Il celeberrimo e temutissimo cuoco pirata viene rappresentato durante uno dei suoi pericolosi calci, in procinto di dimostrare tutto il proprio valore e rabbia durante un'ipotetica battaglia. Il tutto con la solita eleganza impeccabile, e l'iconica sigaretta fra i denti.

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure One Piece come questa, in sconto su Amazon. Misurando 12,7 x 6,35 x 17,78 cm, con un peso di 252 grammi, la statua si presenta particolarmente fedele all'estetica e identità del manga/anime. Se non per voi stessi, potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo interessante e fuori dal comune.