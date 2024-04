One Piece: una splendida figure Funko POP di Zoro è scesa di prezzo su Amazon

Su Amazon è possibile trovare, attualmente, una figure Funko POP di Zoro in offerta, direttamente dal mondo di One Piece.

Quando si parla di One Piece non si deve tener mai conto solamente del percorso affrontato da Monkey D. Rufy, ma anche della sua ciurma per intero. Nel corso degli anni, infatti, anche tutti gli altri personaggi unitisi al viaggio per mare e alla visione di questo, hanno presto fatto breccia nel cuore degli appassionati, trovando un posto che non hanno mai più abbandonato. Fra loro troviamo Zoro e la sua particolare storia e visione personale. Lo charme e soprattutto il carisma dello spadaccino/cacciatore di pirati ha aperto la strada a una crescita iconica e memorabile, ancora oggi davanti agli occhi di tutti.

Partendo da un'immaginario e da una popolarità del genere, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare una splendida figure Funko POP di Zoro di One Piece in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, la Funko è disponibile a 16,99€ con uno sconto del 22% sul prezzo mediano (21,81€). Se foste interessati all'acquisto del Funko POP di Zoro, o anche ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto e sul resto, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il meraviglioso Funko POP di Zoro su Amazon

Su Amazon viene riportato che la figure Funko POP di Zoro misura circa 9,5 cm (queste i numeri nello specifico del prodotto in questione: 11,43 x 8,89 x 16,51 cm; 90 grammi), ed è realizzata in vinile (il materiale viene descritto come resistente e di buona qualità), così che resista al tempo che passa. Andando oltre i dettagli più tecnici, nel complesso il Funko di Zoro presenta un'estetica riconoscibilissima per i fan di One Piece, con anche le fedeli lame al seguito.

One Piece: le celebrazioni per i 25 anni dell'anime arrivano a Milano il 5 maggio

Se fan di One Piece, e nello specifico del personaggio di Zoro, questa offerta Amazon fa al caso vostro. Oltre che con finalità di collezionismo, la figure può comunque diventare un'idea regalo originale per amici e fan.