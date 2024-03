One Piece: la splendida figure Banpresto di Usopp, dal film Red, è attualmente in sconto su Amazon

Su Amazon in fan di One Piece e Usopp possono attualmente trovare una sua figure Banpresto dal film Red in offerta.

Uno dei tratti più attraenti, affascinanti, curiosi e interessanti del mondo di One Piece risiede nella caratterizzazione, estetica e caratteriale, dei suoi protagonisti, sia principali che secondari. L'intero peso della narrazione, all'interno del mondo ideato da Eiichiro Oda, si sorregge non soltanto sulla missione personale di Monkey D. Luffy, ma anche su quella dei compagni di viaggio che hanno scelto di seguirlo per mare affrontando le minacce lungo il cammino pur di vedere i propri sogni realizzarsi, combattendo con tutte le proprie forze. Fra questi troviamo Usopp, la sua storia, e uno scopo che da sempre anima gli eventi che lo hanno portato ad essere il personaggio che conosciamo oggi, rendendolo un tassello irrinunciabile di questa epopea pirstesca, e alimentando un amore e rispetto continuativi negli anni da parte dei fan storici.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare una figure One Piece di Usopp, targata Banpresto e dal film Red, in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovarlo a 32,59€, con uno sconto del 32% sul prezzo consigliato (47,90€). Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto da collezione in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una figure di Usoppda avere per i fan di One Piece

Su Amazon la figure One Piece di Usopp in questione viene così introdotta nella sezione "informazioni su questo prodotto": "Basandosi sull'anime giapponese One Piece, si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola sigillata, ed è importato legalmente e con licenza Banpresto, arrivando nella sua confezione; supporto base incluso".

In termini di numeri viene indicato che questa statua di Usopp misura 10,16 x 7,11 x 11,94 cm, con un peso di 129,84 grammi.

Se anche voi siete fan di One Piece e Usopp, non lasciatevelo scappare su Amazon.