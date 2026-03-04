One Piece, Eiichiro Oda lascia il segreto più grande della serie in fondo al mare in attesa del finale

Pochi enigmi nella storia dei manga hanno resistito tanto a lungo quanto quello di One Piece. Da quasi trent'anni i fan si chiedono cosa sia davvero il leggendario tesoro al centro dell'avventura di Monkey D. Luffy. Ora il suo creatore ha finalmente svelato la risposta... sigillandola però in uno scrigno e nascondendola nell'oceano fino alla fine della saga.

Il segreto di One Piece ora esiste davvero

Nel mondo del manga esistono traguardi importanti, e poi ci sono quelli che ridefiniscono completamente le dimensioni del fenomeno. One Piece ha appena superato le 600 milioni di copie in circolazione, un numero che non rappresenta soltanto un record per il Giappone ma per l'intera industria dei fumetti mondiale. Per celebrare questo momento storico, Eiichiro Oda ha deciso di fare qualcosa che i fan aspettavano da decenni: mettere finalmente per iscritto la verità sul misterioso tesoro che dà il titolo alla saga.

Ma come spesso accade con Oda, la rivelazione è arrivata accompagnata da un colpo di scena. In un video speciale diffuso da Shueisha, l'autore ha mostrato di aver scritto su un foglio la risposta a due domande cruciali: cosa sia realmente il One Piece e quale destino attenda Monkey D. Luffy. Il dettaglio curioso è che quella risposta non è stata condivisa con il pubblico. Il documento è stato invece chiuso dentro uno scrigno e simbolicamente spedito negli abissi dell'oceano, con la promessa che verrà recuperato solo quando la storia sarà arrivata al suo finale.

Il gesto è tanto teatrale quanto significativo. Oda ha così confermato una cosa che i lettori sospettavano da tempo: il segreto del One Piece esiste da sempre nella sua mente. Non si tratta di un mistero costruito strada facendo, ma di una destinazione narrativa stabilita fin dall'inizio dell'avventura. Sapere che la risposta è già stata fissata nero su bianco dà alla saga finale un peso ancora maggiore, come se il viaggio di Luffy e della sua ciurma stesse finalmente convergendo verso una rotta tracciata trent'anni fa.

Tra teorie, aspettative e la pressione di un finale storico

Il mistero del One Piece è diventato negli anni uno dei più grandi rompicapo della cultura pop contemporanea. I fan hanno elaborato centinaia di teorie: da chi immagina un tesoro materiale di valore incalcolabile a chi ha ipotizzato qualcosa di simbolico, quasi filosofico. Una delle battute più ricorrenti nel fandom è che il One Piece potrebbe essere semplicemente "gli amici che abbiamo incontrato lungo il viaggio", ma la stessa storia ha suggerito più volte che la verità sia molto più concreta.

One Piece, il protagonista Luffy

Alcuni momenti della serie hanno infatti lasciato intendere che il tesoro esista davvero come oggetto reale, qualcosa di tangibile e legato alla storia segreta del mondo narrativo creato da Oda. Negli archi narrativi più recenti, la saga ha iniziato a svelare dettagli sempre più importanti sul passato del pianeta, sui misteri del Governo Mondiale e sul ruolo che Luffy potrebbe avere nel cambiare il destino di tutti.

Ora che la Final Saga è ufficialmente iniziata, ogni nuovo capitolo sembra avvicinare la storia al momento della verità. Questo però porta con sé una pressione enorme: dopo quasi trent'anni di attesa, nessuna rivelazione potrà davvero soddisfare ogni lettore. Il rischio di deludere una parte del pubblico è inevitabile, perché le aspettative sono cresciute insieme alla leggenda della serie.

Eppure è proprio questa tensione a rendere il viaggio di One Piece così unico. Sapere che il segreto esiste già, custodito simbolicamente in uno scrigno negli abissi, rende l'attesa ancora più intensa. Come se l'autore avesse gettato una bottiglia in mare con la risposta dentro, lasciando al pubblico il compito di continuare a navigare accanto alla ciurma di Cappello di Paglia fino al giorno in cui lo scrigno verrà finalmente riaperto.