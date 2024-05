Criminal Minds: Evolution, svelata la data di uscita della seconda stagione della serie

La seconda stagione di Criminal Minds: Evolution arriverà prima del previsto: Paramount+ ospiterà i nuovi episodi dello show il 6 giugno. Sono 10 le storie in arrivo nella prossima stagione. Prima usciranno due episodi e poi uno a cadenza settimanale.

Criminal Minds: Evolution 2, Felicity Huffman avrà il ruolo dell'ex moglie di Gideon

Criminal Minds: Evolution - Il cast in una scena

Criminal Minds: Evolution

I primi giorni della pandemia COVID-19 hanno fatto esplodere la popolarità dell'originale Criminal Minds in streaming e ora gli spettatori hanno adorato questa serie sequel. Nella seconda imminente stagione, Gold Star è un mistero che richiederà tutti i talenti della squadra per essere risolto. La cospirazione è stata un elemento fondamentale nelle precedenti puntate di Criminal Minds, quindi aspettatevi gli stessi colpi di scena. L'anno scorso la Paramount ha riportato con entusiasmo i profiler per un'altra serie di episodi.

"Siamo entusiasti di portare trame ancora più contorte ai nostri fedeli fan di Criminal Minds: Evolution con il rinnovo di un'altra stagione", ha dichiarato Tanya Giles, chief programming officer di Paramount Streaming durante un annuncio. "La serie è sempre stata un top performer costante per Paramount+ e i fan hanno subito accolto positivamente questa nuova stagione. Ci sono ancora molti colpi di scena e svolte oscure per il BAU in questa stagione e non vediamo l'ora che i fan vedano cosa c'è in serbo".

Ecco cosa recita la sinossi della serie: "In Criminal Minds, una squadra d'élite di profiler dell'FBI analizza le menti criminali più contorte del paese, anticipando le loro prossime mosse prima che possano colpire di nuovo. Ciascun membro della squadra mette a disposizione la propria esperienza per individuare le motivazioni dei predatori e identificare le cause emotive per fermarli. Il gruppo principale comprende un profiler ufficiale altamente qualificato nell'entrare nella mente dei criminali, un genio eccentrico, l'ex referente per i media che riesce a bilanciare abilmente la vita familiare e il lavoro, e un mago del computer".