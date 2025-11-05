One Piece: una star della DC sarà Ace nella stagione 3 della serie

Netflix ha svelato il nome dell'attore che interpreterà l'importante personaggio nell'adattamento live-action del popolare manga.

Un'immagine di One Piece
Netflix ha annunciato un nuovo arrivo nel cast della serie live-action di One Piece. Con alcuni post sui social media, infatti, i produttori hanno svelato che sarà Xolo Maridueña a interpretare nella stagione 3 il ruolo di Portgas D. Ace, personaggio particolarmente importante nella storia del protagonista.

Chi interpreterà la star della DC

Tra le pagine del manga, infatti, si scoprirà che Ace è il fratello di Luffy.
I produttori hanno considerato perfetto per l'importante personaggio il giovane attore conosciuto dagli spettatori per il ruolo di Miguel Diaz in Cobra Kai e di Jamie Reyes nel film DC dedicato alle avventure di Blue Beetle.

Xolo Mariduena è il nome più recente annunciato dai produttori di One Piece dopo l'arrivo di Cole Escola nei panni dell'assassino Bon Clay.

Cosa raccontano i nuovi episodi di One Piece

La seconda stagione della serie One Piece arriverà il 10 marzo 2026 e racconterà quello che accadrà a Luffy e al suo equipaggio quando si ritrovano alle prese con un regno pericoloso e meraviglioso. I protagonisti continueranno la loro ricerca del tesoro più grande al mondo, imbattendosi in isole bizzarre e nuovi nemici.

Nel cast ci saranno nuovamente Iñaki Godoy nel ruolo di Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero che sarà Usopp, e Taz Skylar che interpreta Sanji.

La serie continuerà a raccontare le avventure ideate da Eiichiro Oda nel popolare manga giapponese e le riprese della terza stagione prenderanno il via tra qualche settimana a Città del Capo, in Sud Africa.

Il franchise, amatissimo e intergenerazionale, vanta una fanbase globale vastissima. Al debutto nel 2023, la serie live action Netflix è diventata un vero fenomeno mondiale trascorrendo ben otto settimane nella Global Top 10, raggiungendo il primo posto in oltre 75 Paesi e diventando la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al #1 in Giappone. La serie ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è tra i titoli più scaricati di sempre su Netflix.