One Piece 3 ha trovato l'interprete di Bon Clay: Netflix ha scelto chi sarà l'alleato di Luffy

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita della seconda stagione di One Piece, ma la produzione della serie live-action Netflix si porta avanti col casting di uno dei personaggi più amati dai fan che farà la sua comparsa nella terza stagione.

Secondo Deadline, Bon Clay, alias Mr. 2 Bon Kurei, apparirà nella terza stagione e a interpretarlo sarà l'attore Cole Escola. Forte di un solido background teatrale, Escola è apparso in serie tv quali Nurse Jackie, Difficult People e Mozart in the Jungle.

Il protagonista di One Piece, Iñaki Godoy Jasso

Che è Bon Clay?

Bon Clay, alias Mr. 2 Bon Kurei (ma il suo vero nome è Bentham), è un ex agente di Baroque Works che stringe un'alleanza con Monkey D. Luffy. Dopo aver esordito come villain, il suo rapporto con Luffy lo porterà a sacrificarsi per lui.

Come scrive Deadline, "maestro di performance e precisione, Bon Clay è tanto pericoloso quanto istrioniconte: un assassino teatrale che trasforma il combattimento in arte. Concepito come non binario, Bon Clay è una delle più grandi novità della terza stagione di One Piece, che tornerà in produzione entro la fine dell'anno a Città del Capo, in Sudafrica. Nella mitologia manga, il personaggio, noto per le danze sfrenate e il look ispirato ai cigni, è inizialmente un villain prima di fare amicizia con Luffy e la banda."

La seconda stagione di One Piece, intitolata One Piece: Into the Grand Line dovrebbe approdare su Netflix il 10 marzo 2026. La serie ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione ad agosto anche se non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Al centro dei nuovi episodi ci saranno le nuove peregrinazioni dei pirati attraverso Loguetown, Reverse Mountain (Twin Capes), Whiskey Peak, Little Island e Drum Island. Il creatore del manga e anime Eiichiro Oda ha confermato che la seconda stagione introdurrà anche il personaggio preferito dai fan, Tony Tony Chopper. Inoltre il produttore esecutivo Matt Owens ha anticipato un ruolo centrale per il dottor Kurecha in questa seconda parte della storia.