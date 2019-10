One Piece: Stampede, l'adattamento italiano sarà fedele all'originale

Anime Factory ha scelto di utilizzare per One Piece: Stampede un adattamento italiano molto fedele all'originale, come già fatto per Dragon Ball Super: Broly.

L'adattamento italiano di One Piece: Stampede sarà molto fedele all'originale: è questa la decisione presa dal distributore, Anime Factory, tanto per la versione che arriverà al cinema il prossimo 24 ottobre, quanto per quella home video, che dovrebbe essere disponibile da febbraio 2020.

Cosa significa? Che il pubblico italiano sentirà, per esempio, pronunciare il nome di Usopp, il cecchino più bugiardo dei mari, esattamente come si scrive e non con la 'A' iniziale, come il doppiaggio Mediaset ci ha abituati. Allo stesso modo dite addio a 'Rubber', che lascerà finalmente il posto a Luffy, vero nome del capitano dei Mugiwara, da pronunciare rigorosamente senza la 'a' al posto della 'u'.

Questo grazie alla particolare scelta di Anime Factory che, per valorizzare ancora di più il grande progetto visivo che lo stesso Oda ha supervisionato e per garantire la massima fedeltà all'opera originale, ha affidato la traduzione del copione a Yupa, traduttore ufficiale italiano di tutti i volumi di One Piece. La stessa operazione, lo scorso febbraio, era stata fatta per Dragon Ball Super: Broly - Il Film, dove la leggendaria 'onda energetica' era stata per esempio abbandonata per la molto più fedele 'Kamehameha'.

Locandina di One Piece: Stampede

One Piece: Stampede condurrà molte delle ciurme pirata fin qui incontrate nel manga e nella serie anime alla Fiera Mondiale della pirateria. Naturalmente anche Luffy e gli altri Mugiwara ricevono l'invito di Buena Festa, l'Organizzatore. Padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo: l'atmosfera è a dir poco elettrica perchè sono tutti accorsi con l'unico obiettivo di conquistare il leggendario tesoro di Gol D. Roger. Nessuno di loro però sembra essere a conoscenza del piano segreto e malvagio che Festa e il villain più terribile di tutti, Douglas Bullet, hanno architettato per liberarsi una volta per tutte di Cappello di Paglia e dei pirati della generazione peggiore.

One Piece: Stampede, chi sono i doppiatori italiani dei protagonisti

L'approdo ufficiale al cinema del nuovo film di One Piece è fissato in Italia per il 24 ottobre, ma da oggi sono previste anteprima di Stampede in tutta Italia nelle sale The Space Cinema, alcune alla presenza dei doppiatori (che saranno a Milano stasera, 21 ottobre, a Roma il 22 e a Napoli il 23), mentre il 23 ottobre alle 20.00 ci saranno proiezioni in lingua originale con sottotitoli in alcuni cinema selezionati dello stesso circuito.