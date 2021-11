One Piece, nuovo film in arrivo nel 2022: ecco le prime anticipazioni

One Piece si prepara a un 2022 trionfale: non solo la serie live action Netflix ma anche un nuovo film in arrivo per il franchise che ha preso vita ormai 24 anni fa dalla penna di Eiichiro Oda.

Nelle scorse settimane gli insider avevano già avvertito della possibilità non troppo remota di un ritorno al cinema di Luffy e compagni, complici i poster dei personaggi rilasciati sui profili ufficiali dell'opera e la registrazione di un dominio alquanto "sospetto". La conferma e le prime anticipazioni sono arrivate poche ore fa attraverso un messaggio dello stesso Eiichiro Oda: il nuovo film ci sarà e si chiamerà One Piece: RED. Arriverà nelle sale giapponesi il 6 agosto 2022 e, in base a quanto accaduto con le precedenti pellicole legate al manga, dovrebbe poi approdare nel resto del mondo in autunno.

"Stiamo creando un nuovo film: RED!" ha scritto Eiichiro Oda. "Sono stanco di disegnare vecchietti! Fatemi disegnare una donna! E il personaggio su cui stiamo lavorando è proprio una donna! Siamo partiti proprio da lei. Sapevate che il regista, Taniguchi Gorou, che si occuperà di questo film, è stato il primo a trasformare Luffy in un anime? Stanno per arrivare notizie sorprendenti. Un nuovo film: RED! Per favore, mentre lo aspettate con ansia immaginate come sarà".

Intanto le prime supposizioni dei fan portano tutte verso la stessa domanda: sarà Shanks il co-protagonista del film RED? Non soltanto per quel soprannome - Shanks il rosso - legato al colore dei capelli, ma soprattutto per i tre graffi che appaiono sulla "D" di RED, che non possono non ricordare la cicatrice sull'occhio dell'imperatore pirata.