One Piece: Stampede, il 23 ottobre anteprime in lingua originale nei The Space Cinema

Nelle sale del circuito The Space Cinema, solo il 23 ottobre alle 20:00, sono previste anteprime di One Piece: Stampede in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Nuovo regalo per i fan di One Piece: Stampede che arriverà in anteprima in lingua originale nelle sale The Space Cinema aderenti all'iniziativa. Solo il 23 ottobre alle 20.00 i cinema aderenti all'iniziativa proietteranno una delle più grandi avventure di Cappello di Paglia con le voci degli storici doppiatori giapponesi.

Il regalo per tutti i seguaci della prima ora dell'opera di Eiichiro Oda arriva direttamente da Anime Factory e The Space Cinema. I biglietti per poter assistere alle proiezioni speciali sono già in vendita sul sito e sull'App del circuito The Space.

Dove sarà possibile gustare la nuova grande sfida di Luffy sentendolo parlare con la voce storica di Mayumi Tanaka? Ecco l'elenco:

The Space Cinema Cerro Maggiore - Via F. Turati, 72, 20023 Cerro Maggiore MI

The Space Cinema Napoli - Viale Giochi del Mediterraneo, 80125 Napoli

The Space Cinema Parco De' Medici - Via Salvatore Rebecchini, 3, 00148 Roma

The Space Cinema Vimercate - Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate MB

The Space Cinema Limena - Via Vincenzo Stefano Breda, 11, 35010 Limena PD

The Space Cinema Rozzano - Via Sandro Pertini, 20, 20089 Rozzano MI

One Piece: Stampede sarà visibile in anteprima, in lingua italiana, già il 21 ottobre dalle 20:00 in tutte le sale The Space Cinema. Tutti gli spettatori che acquisteranno il biglietto servendosi dei circuiti di vendita The Space Cinema riceveranno in regalo un booklet Star Comics edizioni o il poster ufficiale esclusivo. Il quattordicesimo film dedicato ai Mugiwara sarà poi ufficialmente nelle sale a partire da giovedì 24 ottobre.

Stampede condurrà molte delle ciurme pirata fin qui incontrate nel manga e nella serie anime alla Fiera Mondiale della pirateria. Naturalmente anche Luffy e gli altri Mugiwara ricevono l'invito di Buena Festa, l'Organizzatore. Padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo: l'atmosfera è a dir poco elettrica perchè sono tutti accorsi con l'unico obiettivo di conquistare il leggendario tesoro di Gol D. Roger. Nessuno di loro però sembra essere a conoscenza del piano segreto e malvagio che Festa e il villain più terribile di tutti, Douglas Bullet, hanno architettato per liberarsi una volta per tutte di Cappello di Paglia e dei pirati della generazione peggiore.