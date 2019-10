One Piece: Stampede, il 21 ottobre in anteprima nei The Space Cinema

One Piece: Stampede, il nuovo film ispirato al manga di Eiichiro Oda, arriva in anteprima in Italia il prossimo 21 ottobre nelle sale The Space Cinema.

One Piece: Stampede arriva al cinema in anteprima: il prossimo 21 ottobre il film verrà proiettato nelle sale The Space Cinema, per la gioia della numerosa fanbase italiana dell'opera di Eiichiro Oda.

Lunedì 21 ottobre alle 20:00, infatti, in tutti i The Space Cinema è prevista l'anteprima del film per il pubblico. Tutti gli spettatori che acquisteranno il biglietto servendosi dei circuiti di vendita The Space Cinema riceveranno in regalo un booklet Star Comics edizioni o il poster ufficiale esclusivo. E' già possibile acquistare il proprio biglietto sul sito e sull'App di The Space Cinema. Un ottimo modo per festeggiare i primi 20 anni di One Piece, manga entrato nel Guinnes World Record per il numero di volumi pubblicati da un singolo autore e per il numero totale di copie vendute.

One Piece: Stampede, il 14° film dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia, è stato supervisionato dallo stesso creatore Eiichiro Oda e arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 24 ottobre distribuito da Anime Factory, etichetta di Koch Media, dopo aver debuttato lo scorso 9 agosto in Giappone con incassi ancora una volta da record.

Locandina di One Piece: Stampede

One Piece: Stampede condurrà molte delle ciurme pirata fin qui incontrate nel manga e nella serie anime alla Fiera Mondiale della pirateria. Naturalmente anche Luffy e gli altri Mugiwara ricevono l'invito di Buena Festa, l'Organizzatore. Padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo: l'atmosfera è a dir poco elettrica perchè sono tutti accorsi con l'unico obiettivo di conquistare il leggendario tesoro di Gol D. Roger. Nessuno di loro però sembra essere a conoscenza del piano segreto e malvagio che Festa e il villain più terribile di tutti, Douglas Bullet, hanno architettato per liberarsi una volta per tutte di Cappello di Paglia e dei pirati della generazione peggiore.