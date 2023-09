One Piece: la splendida figure di Trafalgar Law è scesa di prezzo su Amazon

Su Amazon una spettacolare figure di Trafalgar Law è scesa di prezzo, per la felicità dei fan di One Piece.

Se fan di One Piece, e nello specifico di Trafalgar Law, siete nel posto giusto, dato che su Amazon potete trovare una sua action figure in sconto. Attualmente è possibile recuperarla a 30,50€, con uno sconto del 32% sul prezzo consigliato sul sito. Se interessati passate dal box qui sotto per ulteriori informazioni.

Nel dettaglio, la figure di Trafalgar Law in questione, dal mondo di One Piece, è realizzata in PVC "progettata e modellata a mano", in base a quanto riportato su Amazon. Il sito specifica inoltre che si tratta di un prodotto: "importato legalmente, con licenza Banpresto, e arriva nella sua scatola; supporto base incluso". Dal punto di vista estetico, Law viene rappresentato in piedi con il suo cappello caratteristico e la temibile Lamento spettrale saldamente sulla schiena, una katana leggendaria che i fan conoscono molto bene.

Chi è Trafalgar Law?

Trafalgar Law è un personaggio chiave nel mondo di One Piece, un manga/anime creato da Eiichiro Oda. È un pirata di grande importanza e uno dei membri più influenti della nuova generazione di pirati che hanno fatto la loro comparsa nella storia attualmente in corso.

Trafalgar Law è stato introdotto per la prima volta come antagonista durante l'arco narrativo dell'Archipelago Sabaody, per poi rivelarsi essere un personaggio complesso con le sue ragioni e obiettivi. Originario di North Blue, è stato cresciuto nell'isola di Flevance, una terra colpita da una terribile malattia chiamata Morbo del piombo ambrato, causata dall'estrazione dell'ambra piombo.

Il suo passato è stato segnato dalla tragedia, con la propria terra natale sterminata dalla Marina per prevenire la diffusione della malattia. Law è l'unico sopravvissuto della sua famiglia e dell'isola natale, e questo evento ha plasmato profondamente la sua personalità e le motivazioni che lo spingono in avanti.

Fra gli obiettivi che lo distinguono troviamo quello di distruggere il sistema corrotto del mondo, noto come il Governo Mondiale e i Sette Signori della Guerra, per vendicare la terra natia. Per farlo, decide di diventare un pirata e affermare la sua indipendenza.

Una delle caratteristiche più distintive di Law è il potere del Frutto del Diavolo, chiamato "Ope Ope no Mi" (Frutto del Diavolo del Controllo), che gli conferisce la possibilità di manipolare oggetti e persone all'interno di una sfera di influenza denominata "Room".

One Piece, come potrebbe essere strutturato il live-action Netflix dalla stagione 2 in poi?

Se anche voi siete fan di Trafalgar Law e di One Piece, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure come questa.