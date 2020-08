One Piece: Stampede, stasera su Sky Cinema Family arrivano i pirati di Cappello di paglia

Stasera su Sky Cinema Family, alle 21:00, sbarca Luffy Cappello di Paglia con One Piece: Stampede, 14° film del franchise creato da Eiichiro Oda, record di incassi in Giappone e omaggio della Toei Animation per i 20 anni della serie anime sulla ciurma di pirati più famosa al mondo.

Luffy e la sua ciurma ricevono l'invito per la Fiera Mondiale Pirata, un'intera isola trasformata nella più grande festa a cielo aperto per i peggiori ceffi di tutti i mari. Gli ospiti d'onore, anche se a loro insaputa, sono naturalmente i Mugiwara, forti della taglia altissima del loro capitano e delle incredibili doti per cui la ciurma è ormai famosa. Ad aver spedito l'invito è Buena Festa, il più grande organizzatore di eventi in circolazione, che ha attirato sull'isola praticamente ogni pirata vivente con una promessa: mettere le mani sul leggendario tesoro di Gol D. Roger, il famoso One Piece.

One Piece: Stampede, un momento del film animato

Peccato che le reali intenzioni di Buena Festa e del suo socio Douglas Bullett, il villain più forzuto che Luffy si sia mai trovato ad affrontare, siano molto diverse da come appaiono: la fiera pirata è in realtà una grande trappola, in cui viene messa in mezzo anche la Marina, che nasconde solo un grande piano di distruzione di massa, come ha scoperto Trafalgar Law. Luffy dovrà riuscire questa volta a salvare non solo la promessa di un tesoro e se stesso, ma praticamente tutto il mondo animato di One Piece da quell'enorme pericolo che è Bullett.