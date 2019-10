One Piece: Stampede, chi sono i doppiatori italiani dei protagonisti

Anime Factory ha annunciato i nomi dei doppiatori italiani di One Piece: Stampede, il quattordicesimo film ispirato all'opera di Eiichiro Oda, che arriverà ufficialmente nelle nostre sale il prossimo 24 ottobre, ma sarà nei cinema del circuito The Space già lunedì 21 ottobre, per anteprime in tutta Italia.

I fan della prima ora ritroveranno in One Piece: Stampede tutti i doppiatori italiani storici della ciurma dei Mugiwara. Con una importante novità: Alessandro Zurla sarà la nuova voce di Brook e prenderà il posto di Daniele Demma, deceduto nel 2017. E le sorprese non si fermano allo scheletro spadaccino perchè proprio poche ore fa, dal profilo Facebook ufficiale, Anime Factory ha comunicato che oltre a Renato Novara, doppiatore di Luffy fin dalla saga di Water Seven, eccezionalmente, e solo nei contenuti speciali dell'edizione home video, anche Luigi Rosa tornerà a prestare la propria voce a Cappello di Paglia.

Torneranno Patrizio Prata come doppiatore di Zoro, Emanuela Pacotto come voce della navigatrice Nami (e sarà anche lei a presentare il film al pubblico del Lucca Comics & Games 2019 il prossimo 2 novembre), Luca Bottale sarà il doppiatore di Usopp, Lorenzo Scattorin quello di Sanji, Federica Valenti presterà la sua voce a Chopper, Patrizia Scianca all'affascinante Nico Robin e Riccardo Rovatti sarà ancora una volta Franky.

Non è finita qui, perchè insieme a quelli dei Mugiwara sono stati comunicati anche i nomi di chi avrà l'onore di doppiare i villain nuovi di zecca di One Piece: Stampede. Roberto Draghetti sarà Douglas Bullet, il cattivo più potente mai apparso ancora nell'opera, mentre Enrico Di Troia sarà Buena Festa, il braccio destro di Bullet.

Locandina di One Piece: Stampede

One Piece: Stampede condurrà molte delle ciurme pirata fin qui incontrate nel manga e nella serie anime alla Fiera Mondiale della pirateria. Naturalmente anche Luffy e gli altri Mugiwara ricevono l'invito di Buena Festa, l'Organizzatore. Padiglioni glamour e migliaia di pirati provenienti da tutto il mondo: l'atmosfera è a dir poco elettrica perchè sono tutti accorsi con l'unico obiettivo di conquistare il leggendario tesoro di Gol D. Roger. Nessuno di loro però sembra essere a conoscenza del piano segreto e malvagio che Festa e il villain più terribile di tutti, Douglas Bullet, hanno architettato per liberarsi una volta per tutte di Cappello di Paglia e dei pirati della generazione peggiore.

L'approdo ufficiale al cinema del nuovo film di One Piece è fissato in Italia per il 24 ottobre, ma lunedì 21 sono previste anteprima di Stampede in tutta Italia nelle sale The Space Cinema, alcune alla presenza dei doppiatori, mentre il 23 ottobre alle 20.00 ci saranno proiezioni in lingua originale con sottotitoli in alcuni cinema selezionati dello stesso circuito.