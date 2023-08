ONE PIECE, il ridicolo potere del Gear 5 nel teaser promo del nuovo episodio dell'anime

La preview dell'episodio 1072 di ONE PIECE mostra cosa aspettarsi dal tanto atteso Gear 5, il potere più ridicolo di tutti.

Tra manga, anime e live-action Netflix, ONE PIECE sta vivendo davvero un momento d'oro, e nel caso della serie animata a far parlare sono gli episodi dedicati al Gear 5, il tanto ridicolo quanto incredibile potere di Luffy che sarà finalmente reso sul piccolo schermo. Diamogli un'occhiata grazie al teaser promo del 1072.

Il Gear 5

Fin dall'uscita dei corrispettivi capitoli del manga lo scorso anno, il nuovo strabiliante potere di Monkey D. Luffy ha fatto nascere discussioni su discussioni tra i fan di ONE PIECE, ed è stato capace di attirare grande attenzione anche al di fuori della fanbase.

C'è chi lo ama e chi lo odia, chi ne celebra l'ingegnosità e chi lo prende in giro preferendo altri power-up degli shonen (il paragone con il Super Saiyan di Dragon Ball è solo uno dei tanti), ma il cosiddetto Gear 5 sta facendo la storia (e mandando in tilt i server dei siti streaming).

Per questo, l'attesa nei confronti di episodi come lo scorso (il 1071) e il prossimo (1072) è altissima, e preview come quella che vi mostriamo anche qui portano l'hype davvero alle stelle.

Intanto, in casa Netflix...

Nel frattempo, tuttavia, un altro angolo del mondo di One Piece sta per popolarsi: quello del live-action prodotto da Netflix, in arrivo il 31 agosto sulla piattaforma.

La prima stagione dell'adattamento guidato da Matt Owens e Steve Maeda sarà composta da 8 episodi, e ha visto la stretta collaborazione del creatore di ONE PIECE, Eiichiro Oda.

Nel cast troviamo Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar, Peter Gadiot Jeff Ward, Vincent Regan, Craig Fairbrass, McKinley Belcher III, Steven Ward, Celeste Loots, Langley Kirwood, Alexander Maniatis, Morgan Davies e Ian McShane come narratore della storia.