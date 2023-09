ONE PIECE, il regista del live-action Netflix racconta come hanno trovato il perfetto interprete per Buggy

Il live-action di ONE PIECE è finalmente arrivato su Netflix, e già in questi primi giorni sta riscuotendo un notevole successo. Tra gli aspetti più riusciti vi è sicuramente il casting, e in particolare il personaggio di Buggy sembra cucito su misura per Jeff Ward, il cui provino ci è stato raccontato da Marc Jobst, uno dei registi della serie.

Tutti amano Buggy

Certamente tra i personaggi più interessanti di tutto One Piece, Buggy il Clown è riuscito a conquistare i cuori degli spettatori anche in versione live-action, e gran parte del merito va al suo interprete, Jeff Ward.

Sebbene l'attore fosse una vecchia conoscenza del co-showrunner Matt Owens dai tempi della serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., dove interpretava Deke Shaw, pare sia stato il suo provino fuori dalle righe a valergli il ruolo.

"Quando Jeff Ward si è presentato alle audizioni, è arrivato già truccato da Buggy, e sembrava uscito direttamente dallo schermo" ha raccontato Marc Jobst ai microfoni di Collider (via Murphy's Multiverse), regista dei primi due episodi dello show, incluso quello dedicato al pirata pagliaccio "_Ci ha praticamente afferrato per la gola, catturando totalmente l'attenzione, e così abbiamo capito che avevamo trovato il nostro Buggy".

E le riprese hanno solo cementificato le buone impressioni, specialmente quando si è arrivati a girare le scene con Luffy (Iñaki Godoy).

"Quando abbiamo messo piede sul set e abbiamo girato con lui le prime scene, si trattava di quelle nell'enorme tendone da circo. Era un set vastissimo, estrapolato dalla tela di vecchie vele cucite assieme. Era davvero enorme" ricorda Jobst "Jeff Ward è arrivato e ha immediatamente rubato la scena. La sua presenza era così imponente. Ha dominato il palco, e abbiamo subito pensato 'Wow, vediamo come reagirà Luffy/Inaki'. E ovviamente, il fatto che Jeff avesse divorato spazio e battute, ha fatto sì che anche Inaki si impegnasse al massimo. Luffy trova divertente, Buggy che gli dice 'Ti divorerò'... È tutto così elettrizzante! E la drammaticità che derivava dal fatto che Luffy non fosse spaventato, e Buggy si arrabbiasse ancora di più...".

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: una scena delle serie TV

Composta da 8 episodi, la prima stagione di ONE PIECE ripercorre le avventure di Monkey D. Luffy e il resto dei personaggi del manga di Eiichiro Oda per gran parte della Saga del Mare Orientale.

Nel cast, oltre ai già citati Ward e Godoy, troviamo anche Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar, Peter Gadiot, Vincent Regan, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass Morgan Davies, Steven John Ward, Alexander Maniatis e tanti altri.