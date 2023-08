ONE PIECE, il protagonista del live-action Netflix Iñaki Godoy ama i videogiochi: 'Adoro Mario Bros. e Zelda!'

L'interprete di Luffy nel live-action Netflix di ONE PIECE, Iñaki Godoy, è un grande fan dei videogiochi, da Mario Bros. a Zelda: guardiamo insieme il video in cui ne parla.

In attesa dell'approdo del live-action Netflix di ONE PIECE sulla piattaforma, sentiamo cosa ha da dire il suo protagonista, Iñaki Godoy, sui videogiochi e sull'influenza che titoli come Mario Bros. e Zelda hanno avuto su di lui.

Luffy amico di Mario e Link

L'interprete di Luffy Iñaki Godoy è un grande fan di ONE PIECE, ma ha recentemente raccontato ai microfoni di Growing Up Geeked che una delle sue prime passioni sono state i videogiochi.

"Direi che i videogiochi sono stati una grande influenza" afferma nel video "Quando giochi a un videogioco, ti metti nei panni di qualcun altro, proprio come fai quando reciti".

"La prima cosa su cui sono stato un vero geek sono stati i videogiochi. Adoro Mario Bros. e Zelda! Mario e Link erano i miei eroi da bambino" aggiunge poi "Mario Galaxy è tipo una delle più grandi opere d'arte mai create. E conservo così tanti incredibili ricordi di quando giocavo ai videogiochi, ero ossessionato! Era un modo di esplorare mondi diversi, e potevo usare la mia immaginazione per così tante cose! Mi piace davvero tanto lo storytelling".

Il suo desiderio? Possedere una console ormai di vecchio stampo... "Mi piacerebbe tantissimo avere un Nintendo GameCube, perché ci sono così tanti giochi a cui vorrei giocare... Tipo Zelda: The Wind Maker, ma non il remake per Wii U, quello per GameCube! Poi Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion... Ce ne sono così tanti di giochi iconici a cui non ho mai potuto giocare!".

ONE PIECE su Netflix

E non sarà forse un gioco, ma senz'altro una grande avventura, il live-action di ONE PIECE in arrivo il 31 agosto su Netflix, dove Godoy interpreta Monkey D. Luffy, il capitano dei Mugiwara.

A lui si uniranno, tra gli altri, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar, oltre a Peter Gadiot Jeff Ward, Vincent Regan, Steven Ward, Craig Fairbrass, McKinley Belcher III, Celeste Loots, Langley Kirwood, Alexander Maniatis, Morgan Davies e Ian McShane come voce narrante della storia.

One Piece, guida ai personaggi della serie Netflix: i primi membri dei Mugiwara (Ciurma di Cappello di Paglia)

La prima stagione del live-action di ONE PIECE sarà composta da 8 episodi, e mostrerà gli eventi narrati nella Saga del Mare Orientale.