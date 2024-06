The First Slam Dunk: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray del film

Su Amazon è attualmente possibile preordinare l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray di The First Slam Dunk.

Quando si parla di Slam Dunk ci si relaziona con un manga/anime che ha fatto letteralmente la storia, specialmente nella sua versione cartacea. La mano, lo stile e la scrittura di Takehiko Inoue è qualcosa di soverchiante e in continua crescita in questa opera, un vero e proprio percorso artistico e creativo che investe direttamente pure i suoi giovani protagonisti, trasportando in un contesto sportivo che cattura e lascia senza parole per la sua potenza generazionale e praticamente senza tempo. Da tutto ciò l'amore folle e continuativo dei fan, che negli anni non ha mai accennato ad affievolirsi, ritornando in citazioni e omaggi e quello stesso e implacabile interesse che li ha condotti al cinema con l'uscita di The First Slam Dunk.

Proprio in relazione a tutte queste ragioni, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, sono aperti i preordini della Steelbook 4K UHD + Blu-ray di The First Slam Dunk. Sul sito, nel mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile preordinarlo a 24,49€, con la cosiddetta "prenotazione al prezzo minimo garantito" (i termini tecnici e specifici di questa prenotazione sono spiegati al dettaglio su Amazon, direttamente nella pagina del prodotto cinematografico in questione). Vi ricordiamo che l'uscita di questa versione di The First Slam Dunk è stata fissata al 30 settembre 2024. Trovate tutti i dettagli nel box qui sotto.

La Steelbook 4K UHD + Blu-ray di The First Slam Dunk

Inutile dire quanto The First Slam Dunk abbia influito sui fan storici dell'opera, portando sul grande schermo i personaggi che tutti conosciamo in un racconto dal sapore sia nostalgico che inedito nel suo porsi. Ritrovando i volti di sempre, il lungometraggio diretto dallo stesso Takehiko Inoue innova le proprie e più profonde ragioni immergendosi in una storia che trova la propria strada spostando la sua attenzione altrove, così da fondere la partita al centro dell'azione con un racconto in cui dolore e crescita ne accrescono la poetica più sensibile.

