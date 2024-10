The First Slam Dunk: ecco perché il blu-ray in vetta alle vendite non è una sorpresa

Grande successo per l'edizione homevideo targata Plaion Pictures del film di animazione tratto dal celebre manga. Merito anche di un reparto tecnico di altissima qualità, che permette di vivere e sentire la partita di basket in modo estremamente spettacolare.

Ma è stata davvero una sorpresa aver trovato The First Slam Dunk ai vertici delle classifiche di vendita homevideo appena uscito, addirittura in vetta prima che arrivassero il ciclone Inside Out 2 e altri titoli a soppiantarlo? No, non è stata affatto una sorpresa per chi conosce la passione dei fan per il film, la qualità dell'opera e, in questo specifico caso, anche la splendida edizione homevideo in blu-ray, che noi abbiamo potuto ammirare grazie a Plaion.

Una spettacolare scena di The First Slam Dunk

Del resto il lungometraggio animato scritto e diretto da Takehiko Inoue in concerto con Yasuyuki Ebara, e ricavato da uno dei più celebri manga sportivi poi approdato anche in una serie tv tra il 1990 e il 1996, ha fatto davvero centro. Cercheremo di spiegarvi perché The First Slam Dunk, soprattutto per i fan del film, è assolutamente imperdibile in questa sgargiante veste homevideo dalla qualità eccezionale (e questo mese esce anche la steelbook in 4K UHD), che contiene anche una bellissima card.

Dal fumetto allo schermo con uno stile ibrido che incanta

Uno dei protagonisti durante la partita di basket

Quando è uscito, The First Slam Dunk ha avuto solo critiche positive: il modo in cui i realizzatori hanno portato al cinema uno dei migliori drammi sportivi degli ultimi anni mescolando animazione tradizionale e CGI, è davvero qualcosa di sbalorditivo. Siamo di fronte a uno stile ibrido che incanta e risulta terribilmente efficace. A parte i flashback con cui si racconta la storia specifica di Ryota Miyagi, playmaker con il basket nel sangue e una dolorosa storia familiare, a destare meraviglia è la rappresentazione della mitica sfida di basket tra Shohoku e Sannoh, capace di dare vita, vigore e movimento a uno dei fumetti sportivi più riusciti.

The First Slam Dunk, la recensione: lo Shohoku trionfa al cinema

Un video che rende avvincente la partita di basket tra fatica e sudore

L'edizione blu-ray di The First Slam Dunk con la card

L'edizione in blu-ray targata Plaion di The First Slam Dunk, presentata con un'elegante slipcase, ha il grande pregio di riprodurre tutto questo fantastico lavoro in modo eccellente. Se tutto il film presenta un dettaglio tagliente nel design dei personaggi, grande fluidità nei diversi stili di animazione e un croma fedele per intensità e tonalità dei colori a quanto visto in sala, è la partita tra la sfavorita squadra di pallacanestro liceale formata da giocatori talentuosi ma alterni e bizzarri e il team più forte del campionato interscolastico nazionale, a lasciare a bocca aperta. Il video HD infatti riesce a replicare perfettamente l'incredibile lavoro di animazione sulle azioni di basket, i movimenti dei giocatori e i loro gesti atletici, la loro fatica e il loro sudore, che sono davvero realistici e trasmettono in maniera molto efficace il furore agonistico dei contendenti.

Il team degli Shohoku, grande protagonista di The First Slam Dunk

Un audio che non dimenticherete tra scarpe sul parquet e il ciuff della retina

Un momento riflessivo, al di fuori della tensione della partita.

Sul fronte audio, l'audio italiano in DTS HD Master Audio 5.1 è molto coinvolgente e spettacolare, poi chi volesse qualcosa ancora in più a livello di profondità e potenza c'è anche il Dolby Atmos giapponese. Ma vi assicuriamo che già l'ascolto nella nostra lingua è avvincente ed esalta l'incredibile sound design del film, che oltre a riprodurre con precisione la colonna sonora e i momenti più intimi e commoventi, è davvero superbo nelle azioni di gioco con un livello del microdettaglio sonoro di valore assoluto. Ecco quindi che gli scontri fisici in campo hanno tutti un impatto e un peso notevole anche sui bassi.

Un altro momento intenso della partita di basket

I cambi di direzione dei giocatori con il conseguente rumore della scarpe sul parquet sono chirurgici nella loro fedeltà, come anche il rumore della palla che rimbalza sullo stesso parquet quando i giocatori palleggiano, e ancora l'incantevole ciuff della retina quando il pallone entra. Per non parlare di alcuni panning particolarmente creativi. Un audio che non dimenticherete perché sembra davvero di essere in mezzo alla partita. Unico reparto un po' sottotono è quello degli extra. Troviamo infatti, oltre a trailer e teaser, tante brevissime clip tutte di stampo promozionale del lancio del film, un po' ripetitive anche se appassionanti. Non va dimenticato però che all'interno dell'edizione c'è anche una card molto bella.