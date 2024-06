The First Slam Dunk disponibile da oggi su Prime Video per tutti gli abbonati

I fan dello streaming lo hanno atteso a lungo. Da oggi l'anime The First Slam Dunk è disponibile su Prime Video. L'annuncio da Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, è felice di annunciare che l'anime THE FIRST SLAM DUNK è disponibile da oggi all'interno del catalogo di Amazon Prime Video, accessibile a tutti gli abbonati senza ulteriori costi aggiuntivi.

Prodotto da TOEI Animation e diretto e sceneggiato da Takehiko Inoue, creatore del manga originale, The First Slam Dunk sfoggia un'animazione "ibrida" tra CGI all'avanguardia e disegno a mano tipico dell'animazione tradizionale in 2D, voluta espressamente dallo stesso Takehiko Inoue. Il regista ha deciso di adottare questa tecnologia perché indispensabile a ricreare la fluidità dei movimenti in sequenze di gioco mozzafiato e altamente realistiche, catapultando, anche grazie ai sapienti movimenti di macchina, lo spettatore all'interno del campo accanto ai protagonisti.

Come rivela la nostra recensione di The First Slam Dunk, l'anime è ambientato nel mondo della pallacanestro liceale. Negli anni '90 il manga da cui il film è tratto - uno dei più letti di sempre con oltre 170 milioni di copie vendute nel mondo - ha contribuito a un ritrovato boom del basket in Giappone e non solo. Contando su una schiera di appassionati, che negli anni hanno reso il manga , il lungometraggio ha conquistato il Box Office giapponese incassando oltre 14 miliardi di yen (oltre 94 milioni di euro).

La sinossi

In un dinamico alternarsi fra l'adrenalinica partita di basket e coinvolgenti flashback sulla vita dei personaggi, The First Slam Dunk punta i riflettori su Ryota, il playmaker della Shohoku, la squadra liceale protagonista del manga. Aprendo le porte sul suo passato, mai svelato prima da Inoue, il film rappresenta un'occasione imperdibile per i fan per scoprire come Ryota sia diventato il personaggio che tutti hanno imparato ad amare nel tempo, oltre a gettare nuova luce sugli altri protagonisti nati dalla penna del mangaka.

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker della Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare "l'imbattibile" Sannoh, il team campione del torneo nazionale.