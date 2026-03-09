One Piece, Mackenyu rivela che Eiichiro Oda ha già in mente il finale della serie Netflix

L'interprete di Zoro nell'adattamento live-action del popolare manga ha raccontato che il creatore della storia ha già pensato all'epilogo dell'adattamento.

La serie live-action One Piece, che sta per tornare sugli schermi di Netflix con la stagione 2, sembra abbia già all'orizzonte un finale della storia.

A rivelarlo, durante il The Movie Podcast, è stato l'attore Mackenyu, condividendo qualche retroscena dello sviluppo del progetto.

I piani per lo show live-action targato Netflix

L'interprete di Roronoa Zoro in One Piece ha svelato che Eeichiro Oda, l'autore del manga alla base dello show, ha già in mente un possibile epilogo. L'attore ha sottolineato: "Ha una visione di dove vuole che si concluda la storia. Non un finale, ma dove vuole che vada il progetto live-action".

Mackenyu ha aggiunto: "Tutti ne siamo a conoscenza. Sappiamo dove vuole che vada la serie. Quello mi ha molto entusiasmato. C'è un arco narrativo specifico dove ci vuole vedere arrivare".

Il manga originale, tuttavia, dopo quasi 30 anni non è ancora arrivato alla fine della storia.

La giovane star non ha però condiviso anticipazioni o spoiler, lasciando in sospeso i fan che vorrebbero scoprire quante stagioni verranno realizzate dello show targato Netflix.

Cosa racconterà la stagione 2 della serie Netflix

Negli episodi inediti in arrivo il 10 marzo, Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpano alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del pianeta, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici.

Lo show è tratto dalla serie manga più venduta della storia del Giappone, scritta da Eiichiro Oda in oltre cento volumi e con cinquecento milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il franchise è riuscito negli anni a conquistare fan di tutte le generazioni in tutto il mondo. Al suo debutto nel 2023 la serie live action di Netflix è diventata un fenomeno globale, con una permanenza di otto settimane nella Top 10 mondiale, raggiungendo il primo posto in oltre 75 paesi ed entrando nella storia come la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al primo posto in Giappone. La serie ha ottenuto quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è una delle serie Netflix più scaricate di tutti i tempi.