ONE PIECE, l'urlo di Luffy ci ricorda che manca una settimana all'arrivo del live-action su Netflix (VIDEO)

Monkey D. Luffy non vede l'ora di salpare all'avventura, e voi? Guardiamo insieme i nuovi video promozionali del live-action di ONE PIECE che approderà tra pochi giorni su Netflix.

Nonostante lo sciopero a Hollywood, Netflix non si risparmia nel marketing per ONE PIECE, e tra cartelloni 3D e video promozionali, ci ricorda che manca solo una settimana all'arrivo del live-action.

Si salpa all'avventura

Sono le entusiaste grida di Luffy (Iñaki Godoy) a ricordarci che manca davvero pochissimo all'arrivo delle avventure in carne e ossa dei Mugiwara su Netflix.

Tra 7 giorni avremo modo di vedere come verrà reso il manga di Eiichiro Oda in questo nuovo formato, quali saranno le differenze e quando lo show live-action ci ricorderà con estrema precisione quel momento esatto della storia che ci accompagna ormai da 26 anni.

Con ONE PIECE Netflix vuole "riscrivere la storia degli adattamenti live-action"

E mentre sceneggiatori e attori sono impossibilitati a promuovere la serie per via dello sciopero, tra video pre-registrati e altre trovate promozionali, come questo impressionante billboard 3D, Netflix ha trovato comunque il modo di regalarci ogni giorno dei contenuti a tema One Piece.

Il live-action di ONE PIECE

Composto (per opra) da una prima stagione di 8 episodi, il live-action di ONE PIECE sarà disponibile dal 31 agosto su Netflix.

ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: "Non siamo scesi a compromessi"

Questi primi episodi copriranno l'arco narrativo della Saga del Mare Orientale, e ci presenteranno tanti dei personaggi che popolano il mondo di Eiichiro Oda, dai Mugiwara a Shanks (Peter Gadiot), da Buggy (Jeff Ward) a Koby (Morgan Davies), e poi ancora Garp (Vincent Regan), Mihawk (Steven John Ward), Zeff (Craig Fairbrass), Arlong (McKinley Belcher III) e molti altri.