ONE PIECE: il live-action Netflix conterrà la tragica scena con Nami, la conferma dell'interprete

Il nuovo trailer dell'attesissimo live-action Netflix di ONE PIECE ha sciolto i dubbi dei fan più scettici, mostrando alcune scene trasposte in maniera diretta dall'anime e con un risultato che sembra ottimale. Tra queste, come confermato da Emily Rudd in una recente intervista, ci sarà quella con Nami che chiede aiuto a Lufy. Una delle più tragiche e celebri dell'anime.

"Conoscevo benissimo quella scena e sapevo che sarebbe stata parte integrante del mio personaggio. Anzi, è stata proprio grazie a quella scena che sono diventata fan di ONE PIECE. Ricordo che la prima volta in cui la vidi rimasi pietrificata. E da allora, ogni volta che la rivedo o la rileggo, non posso fare altro che piangere" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di GamesRadar+.

La scena in questione viene mostrata nell'episodio 37 dell'anime e vede Nami piangere mentre ripensa al passato con Arlong e al tempo stesso pugnalarsi nel suo stesso tatuaggio. Lufy la interrompe e poggia il suo celebre cappello di paglia sulla testa della ragazza, accettando di aiutarla.

ONE PIECE, lo showrunner del live-action rivela il suo personaggio preferito nella serie Netflix

ONE PIECE, Oda rassicura i fan

Eiichiro Oda, celebre creatore dell'opera che va ormai avanti da ben 26 anni, ha voluto rassicurare i fan sulla qualità del live-action. Oda ha infatti condiviso un messaggio con i fan in cui ribadisce l'impegno e la dedizione della produzione nei confronti dello show, la grande attenzione ai dettagli e la voglia di restare fedeli allo spirito dell'opera.

Composta da 8 episodi, la prima stagione del live-action di ONE PIECE porterà sugli schermi l'arco narrativo iniziale del manga noto come Saga del Mare Orientale.

Arriverà su Netflix a partire dal 31 agosto.