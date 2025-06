One Piece, Joe Manganiello è sicuro: "La serie è la cosa più bella alla quale abbia mai lavorato"

Joa Manganiello, durante un'intervista, ha svelato che il suo ruolo di Crocodile nella seconda stagione di One Piece lo ha elettrizzato come niente prima d'ora

Joe Manganiello è stato uno degli attori più famosi ad unirsi al cast della serie live-action One Piece di Netflix per la sua seconda stagione. L'attore di True Blood e Spider-Man interpreterà la versione live-action di Mr. 0/Crocodile nella prossima stagione.

Nonostante un curriculum impressionante, Joe Manganiello ha elogiato One Piece, definendolo il progetto più interessante a cui abbia mai lavorato. In una recente intervista, per gentile concessione di @theevesapple, Manganiello ha rivelato di aver visto le riprese della seconda stagione e i suoi commenti sulla serie hanno suscitato grande entusiasmo tra i fan.

"Ho visto le riprese della seconda stagione. Sono andato in ufficio e le ho guardate e non so se riuscirò mai più a essere così cool. È la cosa più bella che abbia mai fatto. È fantastico", ha detto Manganiello.

One Piece, la reazione di Manganiello alla serie Netflix

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

Quando gli è stato chiesto di paragonarlo al suo ruolo di Alcide in True Blood, l'attore ha dichiarato:

"La cosa più bella che abbia mai fatto. È fantastico. Non riuscivo a credere a quello che stavo guardando perché quando guardi tutti quei pezzi, ci sono un sacco di cose che succedono e sembra pazzesco. Ma messo tutto insieme, e il set che hanno costruito per me, è incredibile".

Manganiello ha continuato spiegando che la serie One Piece sembra un sogno folle sui pirati, aggiungendo che il suo lavoro è renderlo reale e far sentire che si capiscono i personaggi.

"Quando è al suo meglio, il live-action di One Piece può far piangere le persone e farle provare emozioni", ha continuato. "Prendo molto sul serio questa parte perché voglio che le persone provino qualcosa e voglio capire la mitologia del mio personaggio e qual è la storia che stiamo raccontando sulla vita, sul crescere, sul cambiare o sul gestire la sconfitta. È importante".

Crocodile/Mr. 0 è uno dei principali antagonisti di One Piece, in particolare nell'arco narrativo di Alabasta, dove cerca di rovesciare il regno manipolando la guerra civile. Come Sir Crocodile, è uno della Flotta dei Sette. Tuttavia, è anche conosciuto con il nome in codice Mr. 0 mentre agisce come leader segreto della Baroque Works, un'organizzazione criminale che opera con il pretesto di dare la caccia ai pirati.

Senza entrare nel territorio degli spoiler, i commenti di Manganiello, in particolare l'attenzione su come gestire la sconfitta, hanno convinto i fan che lui capisce il materiale originale e i temi di One Piece.

One Piece: un'immagine

I suoi commenti fanno eco a quelli che aveva fatto quando era stata annunciata la sua partecipazione al cast.

Manganiello ha anche paragonato Mr. 0 a Rufy, spiegando che rappresenta questo futuro potenziale oscuro per il giovane capitano. Vedere quanto Manganiello sia appassionato di One Piece e quanto abbia preso sul serio il ruolo dovrebbe sicuramente rendere i fan entusiasti per la seconda stagione in arrivo.

Purtroppo, non sappiamo ancora con certezza quando potremo vederla. Netflix ha recentemente ristretto il periodo di uscita della seconda stagione al 2026, ma non abbiamo ancora una data d'uscita specifica.